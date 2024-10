Candidatos e demais políticos votam em Salvador; veja fotos

Bruno Reis e Ana Paula Matos - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Os colégios eleitorais amanheceram com alto fluxo de eleitores neste domingo, 6. Entre eles, estavam os candidatos à prefeitura de Salvador, como o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB), que está na corrida para a eleição em Salvador. Além do candidato Kleber Rosa (Psol).

Bruno Reis votou no Sarte Escola SEB, no bairro Itaigara, ao lado da vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), de sua esposa e dos seus filhos.

O candidato Geraldo Júnior também votou no Itaigara, acompanhado de vários outros políticos: a candidata a vice-prefeita, Fabya Reis (PT); o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); do Ministro da Casa Civil, Rui Costa; a deputada federal da Bahia, Lídice da Mata, e o senador, Jaques Wagner.

Já Kleber Rosa, votou no PAF1, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) ao lado da sua vice Dona Mira.

Veja fotos:

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Bruno Reis e Ana Paula Matos | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Na véspera da eleição, no sábado, 5, A TARDE em parceria com a AtlasIntel divulgou a última pesquisa de intenção de voto para a capital baiana, onde aponta que Bruno Reis deve ser reeleito neste domingo com folga | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Wagner esteve no Colégio São Paulo, na manhã deste domingo, 6 | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Jerônimo acompanhou voto de Geraldo Jr, no colégio, São Paulo, Itaigara | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Grupo A TARDE realiza, neste domingo, 6, uma cobertura especial dasEleições Municipais 2024. Acompanhe tudo em tempo real através dos portais MASSA! e A TARDE e pelas nossas redes sociais.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

Assista abaixo: