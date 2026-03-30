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Querosene de aviação dispara 54% em abril e passagens aéreas podem ficar mais caras

Reajuste de mais de 54% no querosene de aviação pressiona custos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

30/03/2026 - 15:26 h

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Airbus
Airbus -

Quem pretende viajar de avião deve sentir o impacto no bolso já nos próximos dias. A Vibra Distribuidora anunciou um reajuste de 54,63% no querosene de aviação, com início a partir desta quarta-feira, 1º, movimento que deve refletir diretamente no preço das passagens aéreas.

O aumento é considerado expressivo e acompanha a escalada do preço do petróleo no mercado internacional.

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Alta do petróleo pressiona setor

O reajuste ocorre em meio à valorização do barril, que ultrapassou os US$ 100 após a intensificação da guerra no Irã e os impactos no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo no mundo.

A tensão internacional tem provocado oscilações diárias no preço do combustível, afetando diretamente o setor aéreo.

Combustível pesa no custo das companhias

Atualmente, cerca de 30,6% dos custos das companhias aéreas brasileiras estão ligados à compra de combustíveis e lubrificantes.

Com um aumento superior a 50%, a tendência é de repasse rápido ao consumidor, especialmente se o novo patamar de preços se mantiver nas próximas semanas.

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Outras distribuidoras acompanham cenário

Além da Vibra, empresas como a Air BP e a Raízen também atuam no fornecimento de combustíveis de aviação no país.

Até o momento, essas companhias não detalharam novos reajustes.

Impacto direto nas passagens

O querosene de aviação é um dos principais insumos do setor, utilizado em aeronaves a jato, turboélices e helicópteros.

Diante desse cenário, encarecimento das passagens pode ser imediato, principalmente em voos domésticos, onde a margem das companhias costuma ser mais sensível às variações de custo.

Qual o percentual do aumento no preço do querosene de aviação?

A Vibra Distribuidora anunciou um reajuste de 54,63% no preço do querosene de aviação, que entra em vigor a partir do dia 1º.

Como o aumento do petróleo afeta as passagens aéreas?

Com a alta do barril de petróleo, que ultrapassou os US$ 100, o setor aéreo enfrenta pressões nos custos, refletindo diretamente no aumento das passagens aéreas.

Qual a participação dos combustíveis nos custos das companhias aéreas?

A compra de combustíveis e lubrificantes responde por cerca de 30,6% dos custos das companhias aéreas brasileiras, o que torna o aumento do querosene ainda mais impactante.

Outras distribuidoras também reajustaram o preço do querosene?

Enquanto a Vibra anunciou o aumento, até o momento, empresas como Air BP e Raízen não informaram sobre novos reajustes no preço do combustível de aviação.

O que esperar do impacto nas passagens domésticas?

O encarecimento das passagens aéreas pode ser imediato, especialmente em voos domésticos, onde o repasse de custos é mais sensível.

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