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Querosene de aviação dispara 54% em abril e passagens aéreas podem ficar mais caras
Reajuste de mais de 54% no querosene de aviação pressiona custos
Por Iarla Queiroz
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Quem pretende viajar de avião deve sentir o impacto no bolso já nos próximos dias. A Vibra Distribuidora anunciou um reajuste de 54,63% no querosene de aviação, com início a partir desta quarta-feira, 1º, movimento que deve refletir diretamente no preço das passagens aéreas.
O aumento é considerado expressivo e acompanha a escalada do preço do petróleo no mercado internacional.
Alta do petróleo pressiona setor
O reajuste ocorre em meio à valorização do barril, que ultrapassou os US$ 100 após a intensificação da guerra no Irã e os impactos no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo no mundo.
A tensão internacional tem provocado oscilações diárias no preço do combustível, afetando diretamente o setor aéreo.
Combustível pesa no custo das companhias
Atualmente, cerca de 30,6% dos custos das companhias aéreas brasileiras estão ligados à compra de combustíveis e lubrificantes.
Com um aumento superior a 50%, a tendência é de repasse rápido ao consumidor, especialmente se o novo patamar de preços se mantiver nas próximas semanas.
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Outras distribuidoras acompanham cenário
Além da Vibra, empresas como a Air BP e a Raízen também atuam no fornecimento de combustíveis de aviação no país.
Até o momento, essas companhias não detalharam novos reajustes.
Impacto direto nas passagens
O querosene de aviação é um dos principais insumos do setor, utilizado em aeronaves a jato, turboélices e helicópteros.
Diante desse cenário, encarecimento das passagens pode ser imediato, principalmente em voos domésticos, onde a margem das companhias costuma ser mais sensível às variações de custo.
Qual o percentual do aumento no preço do querosene de aviação?A Vibra Distribuidora anunciou um reajuste de 54,63% no preço do querosene de aviação, que entra em vigor a partir do dia 1º.
Como o aumento do petróleo afeta as passagens aéreas?Com a alta do barril de petróleo, que ultrapassou os US$ 100, o setor aéreo enfrenta pressões nos custos, refletindo diretamente no aumento das passagens aéreas.
Qual a participação dos combustíveis nos custos das companhias aéreas?A compra de combustíveis e lubrificantes responde por cerca de 30,6% dos custos das companhias aéreas brasileiras, o que torna o aumento do querosene ainda mais impactante.
Outras distribuidoras também reajustaram o preço do querosene?Enquanto a Vibra anunciou o aumento, até o momento, empresas como Air BP e Raízen não informaram sobre novos reajustes no preço do combustível de aviação.
O que esperar do impacto nas passagens domésticas?O encarecimento das passagens aéreas pode ser imediato, especialmente em voos domésticos, onde o repasse de custos é mais sensível.
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