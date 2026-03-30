ENERGIA RENOVÁVEL
Sesc Bahia deve economicar 30% em energia até 2030
Ao todo, 14 unidades foram migradas para o mercado livre de energia em dezembro de 2025
Por Redação
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O Serviço Social do Comércio (Sesc) deve economizar 30% nos custos de energia até 2030, devido a uma parceria firmada com o grupo EDP para fornecimento de fonte renovável, por meio do mercado livre, na modalidade varejista.
Ao todo, 14 unidades serão atendidas. A parceria prevê o suprimento de 0,61 MW médios, que totalizam 26.718 MWh, para 14 unidades da entidade até 2030.
As unidades estão localizadas em:
- Alagoinhas;
- Barreiras;
- Feira de Santana;
- Jacobina;
- Jequié;
- Itaparica;
- Paulo Afonso;
- Porto Seguro;
- Salvador;
- Santo Antônio de Jesus;
- Vitória da Conquista.
Ambas foram migradas para o mercado livre de energia pela EDP em dezembro de 2025. A previsão é de que a parceria traga cerca de 30% de economia ao Sesc Bahia.
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Detalhes do contrato
O contrato inclui, ainda, a emissão de mais de 26 mil certificados de energia renovável (I-RECs), que asseguram a origem da energia e evitam a emissão de cerca de 1.200 toneladas de dióxido de carbono (CO2).
De acordo com o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, esse projeto representa um passo estratégico para o Sesc Bahia.
“Mais do que eficiência financeira, estamos reafirmando nosso compromisso com a sustentabilidade e com a responsabilidade na aplicação dos recursos que são revertidos em serviços de educação, cultura, lazer, saúde e assistência social para os trabalhadores do comércio e suas famílias. Reduzir emissões, garantir energia limpa e otimizar despesas é fortalecer a nossa missão institucional com visão de futuro”, afirma o presidente.
Além de liderar a transição energética com geração de energia de fontes 100% renováveis, a EDP tem contribuído para a transição energética de órgãos e empresas. No Brasil, a empresa foi pioneira na comercialização varejista de energia, em 2018. Atualmente, se mantêm entre as líderes desse segmento, estando entre as cinco maiores comercializadoras.
"É importante contribuir para que a entidade, reconhecida por promover qualidade de vida e bem-estar social, tenha uma operação mais sustentável, além de economia nos custos de energia e mais previsibilidade orçamentária”, ressalta Stella Fuão, diretora Comercial da EDP na América do Sul.
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