Sesc Bahia deve economicar 30% em energia até 2030

Grande Hotel Sesc Itaparica, uma das unidades que fazem parte do contrato - Foto: Divulgação

O Serviço Social do Comércio (Sesc) deve economizar 30% nos custos de energia até 2030, devido a uma parceria firmada com o grupo EDP para fornecimento de fonte renovável, por meio do mercado livre, na modalidade varejista.

Ao todo, 14 unidades serão atendidas. A parceria prevê o suprimento de 0,61 MW médios, que totalizam 26.718 MWh, para 14 unidades da entidade até 2030.

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As unidades estão localizadas em:

Alagoinhas;

Barreiras;

Feira de Santana;

Jacobina;

Jequié;

Itaparica;

Paulo Afonso;

Porto Seguro;

Salvador

Santo Antônio de Jesus;

Vitória da Conquista.

Ambas foram migradas para o mercado livre de energia pela EDP em dezembro de 2025. A previsão é de que a parceria traga cerca de 30% de economia ao Sesc Bahia.

Detalhes do contrato

O contrato inclui, ainda, a emissão de mais de 26 mil certificados de energia renovável (I-RECs), que asseguram a origem da energia e evitam a emissão de cerca de 1.200 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

De acordo com o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, esse projeto representa um passo estratégico para o Sesc Bahia.

“Mais do que eficiência financeira, estamos reafirmando nosso compromisso com a sustentabilidade e com a responsabilidade na aplicação dos recursos que são revertidos em serviços de educação, cultura, lazer, saúde e assistência social para os trabalhadores do comércio e suas famílias. Reduzir emissões, garantir energia limpa e otimizar despesas é fortalecer a nossa missão institucional com visão de futuro”, afirma o presidente.

Além de liderar a transição energética com geração de energia de fontes 100% renováveis, a EDP tem contribuído para a transição energética de órgãos e empresas. No Brasil, a empresa foi pioneira na comercialização varejista de energia, em 2018. Atualmente, se mantêm entre as líderes desse segmento, estando entre as cinco maiores comercializadoras.

"É importante contribuir para que a entidade, reconhecida por promover qualidade de vida e bem-estar social, tenha uma operação mais sustentável, além de economia nos custos de energia e mais previsibilidade orçamentária”, ressalta Stella Fuão, diretora Comercial da EDP na América do Sul.