BAHIA
Chuvas intensas colocam mais de 200 cidades da Bahia em alerta; saiba quais
Avisos são válidos até as 23h59 e incluem a capital baiana
Por Victoria Isabel
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Mais de 200 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira, 30, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos até as 23h59 e incluem a capital Salvador.
Foram emitidos dois níveis de alerta: laranja, para 31 cidades, e amarelo, para outras 203.
Alerta laranja (perigo)
Indica chuvas mais intensas, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de:
- queda de energia
- galhos de árvores derrubados
- alagamentos
- descargas elétricas
Alerta amarelo (perigo potencial)
Aponta chuvas de até 50 mm por dia, com menor intensidade, mas ainda com possibilidade de alagamentos.
Leia Também:
Veja municípios atingidos:
Alerta laranja:
- Abaré
- Adustina
- Antas
- Banzaê
- Canudos
- Casa Nova
- Chorrochó
- Cícero Dantas
- Coronel João Sá
- Curaçá
- Euclides da Cunha
- Fátima
- Glória
- Heliópolis
- Itapicuru
- Jaguarari
- Jandaíra
- Jeremoabo
- Juazeiro
- Macururé
- Novo Triunfo
- Paripiranga
- Paulo Afonso
- Pedro Alexandre
- Ribeira do Amparo
- Ribeira do Pombal
- Rio Real
- Rodelas
- Santa Brígida
- Sítio do Quinto
- Uauá
Alerta amarelo:
- Acajutiba
- Adustina
- Água Fria
- Aiquara
- Alagoinhas
- Alcobaça
- Almadina
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Antas
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Apuarema
- Araçás
- Araci
- Aramari
- Arataca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Banzaê
- Barra do Rocha
- Barrocas
- Barro Preto
- Belmonte
- Biritinga
- Boa Nova
- Buerarema
- Caatiba
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camacan
- Camaçari
- Camamu
- Canavieiras
- Candeal
- Candeias
- Canudos
- Caravelas
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Cícero Dantas
- Cipó
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Coronel João Sá
- Cravolândia
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Dário Meira
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Euclides da Cunha
- Eunápolis
- Fátima
- Feira de Santana
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Guaratinga
- Heliópolis
- Ibicaraí
- Ibicuí
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Ichu
- Igrapiúna
- Iguaí
- Ilhéus
- Inhambupe
- Ipecaetá
- Ipiaú
- Irará
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagi
- Itagibá
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itamari
- Itambé
- Itanagra
- Itanhém
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapetinga
- Itapicuru
- Itapitanga
- Itaquara
- Itarantim
- Itororó
- Ituberá
- Jaguaquara
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jequié
- Jeremoabo
- Jiquiriçá
- Jitaúna
- Jucuruçu
- Jussari
- Laje
- Lajedão
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Macarani
- Madre de Deus
- Maiquinique
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mata de São João
- Medeiros Neto
- Mucuri
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Canaã
- Nova Ibiá
- Nova Soure
- Nova Viçosa
- Novo Triunfo
- Olindina
- Ouriçangas
- Paripiranga
- Pau Brasil
- Paulo Afonso
- Pedrão
- Pedro Alexandre
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Quijingue
- Rafael Jambeiro
- Ribeira do Amparo
- Ribeira do Pombal
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Brígida
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Inês
- Santa Luzia
- Santanópolis
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Serra Preta
- Serrinha
- Simões Filho
- Sítio do Quinto
- Tanquinho
- Taperoá
- Teixeira de Freitas
- Teodoro Sampaio
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tucano
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Wenceslau Guimarães
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