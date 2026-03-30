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BAHIA

Chuvas intensas colocam mais de 200 cidades da Bahia em alerta; saiba quais

Avisos são válidos até as 23h59 e incluem a capital baiana

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/03/2026 - 11:13 h

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Foram emitidos dois níveis de alerta
Foram emitidos dois níveis de alerta -

Mais de 200 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira, 30, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos até as 23h59 e incluem a capital Salvador.

Foram emitidos dois níveis de alerta: laranja, para 31 cidades, e amarelo, para outras 203.

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Alerta laranja (perigo)

Indica chuvas mais intensas, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de:

  • queda de energia
  • galhos de árvores derrubados
  • alagamentos
  • descargas elétricas

Alerta amarelo (perigo potencial)

Aponta chuvas de até 50 mm por dia, com menor intensidade, mas ainda com possibilidade de alagamentos.

Leia Também:

Chuva continua: Salvador deve seguir com mau tempo em abril
Salvador entra em nível de atenção após fortes chuvas; veja bairros afetados
Codesal emite alerta para chuvas fortes e risco de deslizamentos em Salvador

Veja municípios atingidos:

Alerta laranja:

  • Abaré
  • Adustina
  • Antas
  • Banzaê
  • Canudos
  • Casa Nova
  • Chorrochó
  • Cícero Dantas
  • Coronel João Sá
  • Curaçá
  • Euclides da Cunha
  • Fátima
  • Glória
  • Heliópolis
  • Itapicuru
  • Jaguarari
  • Jandaíra
  • Jeremoabo
  • Juazeiro
  • Macururé
  • Novo Triunfo
  • Paripiranga
  • Paulo Afonso
  • Pedro Alexandre
  • Ribeira do Amparo
  • Ribeira do Pombal
  • Rio Real
  • Rodelas
  • Santa Brígida
  • Sítio do Quinto
  • Uauá

Alerta amarelo:

  • Acajutiba
  • Adustina
  • Água Fria
  • Aiquara
  • Alagoinhas
  • Alcobaça
  • Almadina
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Anguera
  • Antas
  • Antônio Cardoso
  • Aporá
  • Apuarema
  • Araçás
  • Araci
  • Aramari
  • Arataca
  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Banzaê
  • Barra do Rocha
  • Barrocas
  • Barro Preto
  • Belmonte
  • Biritinga
  • Boa Nova
  • Buerarema
  • Caatiba
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camacan
  • Camaçari
  • Camamu
  • Canavieiras
  • Candeal
  • Candeias
  • Canudos
  • Caravelas
  • Cardeal da Silva
  • Castro Alves
  • Catu
  • Cícero Dantas
  • Cipó
  • Coaraci
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Coronel João Sá
  • Cravolândia
  • Crisópolis
  • Cruz das Almas
  • Dário Meira
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Euclides da Cunha
  • Eunápolis
  • Fátima
  • Feira de Santana
  • Firmino Alves
  • Floresta Azul
  • Gandu
  • Gongogi
  • Governador Mangabeira
  • Guaratinga
  • Heliópolis
  • Ibicaraí
  • Ibicuí
  • Ibirapitanga
  • Ibirapuã
  • Ibirataia
  • Ichu
  • Igrapiúna
  • Iguaí
  • Ilhéus
  • Inhambupe
  • Ipecaetá
  • Ipiaú
  • Irará
  • Itabela
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itagi
  • Itagibá
  • Itagimirim
  • Itaju do Colônia
  • Itajuípe
  • Itamaraju
  • Itamari
  • Itambé
  • Itanagra
  • Itanhém
  • Itaparica
  • Itapé
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itapicuru
  • Itapitanga
  • Itaquara
  • Itarantim
  • Itororó
  • Ituberá
  • Jaguaquara
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jequié
  • Jeremoabo
  • Jiquiriçá
  • Jitaúna
  • Jucuruçu
  • Jussari
  • Laje
  • Lajedão
  • Lamarão
  • Lauro de Freitas
  • Macarani
  • Madre de Deus
  • Maiquinique
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mascote
  • Mata de São João
  • Medeiros Neto
  • Mucuri
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Nova Canaã
  • Nova Ibiá
  • Nova Soure
  • Nova Viçosa
  • Novo Triunfo
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Paripiranga
  • Pau Brasil
  • Paulo Afonso
  • Pedrão
  • Pedro Alexandre
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Tancredo Neves
  • Quijingue
  • Rafael Jambeiro
  • Ribeira do Amparo
  • Ribeira do Pombal
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Bárbara
  • Santa Brígida
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Inês
  • Santa Luzia
  • Santanópolis
  • Santa Terezinha
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São José da Vitória
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Serra Preta
  • Serrinha
  • Simões Filho
  • Sítio do Quinto
  • Tanquinho
  • Taperoá
  • Teixeira de Freitas
  • Teodoro Sampaio
  • Teofilândia
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Tucano
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Una
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Vereda
  • Wenceslau Guimarães

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Tags:

alerta meteorológico chuvas intensas Inmet

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