Chuvas intensas colocam mais de 200 cidades da Bahia em alerta; saiba quais

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Foram emitidos dois níveis de alerta - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Mais de 200 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira, 30, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos até as 23h59 e incluem a capital Salvador.

Foram emitidos dois níveis de alerta: laranja, para 31 cidades, e amarelo, para outras 203.

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Alerta laranja (perigo)

Indica chuvas mais intensas, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de:

queda de energia

galhos de árvores derrubados

alagamentos

descargas elétricas

Alerta amarelo (perigo potencial)

Aponta chuvas de até 50 mm por dia, com menor intensidade, mas ainda com possibilidade de alagamentos.

Veja municípios atingidos:

Alerta laranja:

Abaré

Adustina

Antas

Banzaê

Canudos

Casa Nova

Chorrochó

Cícero Dantas

Coronel João Sá

Curaçá

Euclides da Cunha

Fátima

Glória

Heliópolis

Itapicuru

Jaguarari

Jandaíra

Jeremoabo

Juazeiro

Macururé

Novo Triunfo

Paripiranga

Paulo Afonso

Pedro Alexandre

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Rio Real

Rodelas

Santa Brígida

Sítio do Quinto

Uauá

Alerta amarelo: