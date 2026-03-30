Chuva continua: Salvador deve seguir com mau tempo em abril

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Tempo chuvoso em Salvador - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Salvador tem enfrentado fortes chuvas desde a última semana, com a chegada do outono. No entanto, não há previsão de melhora e o mau tempo deve permanecer na capital baiana durante o mês de abril.

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a cidade avançou para o estágio operacional de "alerta", na manhã desta segunda-feira, 30. O caso ocorre por conta de um sistema de baixa pressão associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que acontece nas camadas mais altas da atmosfera.

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Com as chuvas intensas e acumulados expressivos, há risco para deslizamentos. Em caso de emergência, o cidadão deve acionar o Disque 199.

Ao logo desta semana, espera-se condições instáveis com possibilidade de chuva, especialmente no período da tarde. Ventos moderados, com temperaturas variando entre 23ºC e 31ºC.

Confira previsão do tempo detalhada para os próximos 15 dias

De acordo com o Climatempo, a previsão é de que a chuva continue por pelo menos 15 dias, data limite em que a estimativa é divulgada.

30/03

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

Temperatura: 25° - 29°

31/03

Sol com algumas nuvens. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

Temperatura: 22° - 29°

01/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

Temperatura: 24° - 28°

02/04

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva pela manhã até a noite

Temperatura: 25° - 29°

03/04

Sol com algumas nuvens. Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.

Temperatura: 25° - 29°

04/04

Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.

Temperatura: 25° - 28°

05/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Temperatura: 25° - 27°

06/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Temperatura: 25° - 27°

07/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Temperatura: 25° - 27°

08/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Temperatura: 25° - 27°

09/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Temperatura: 24° - 27°

10/04

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

Temperatura: 25° - 28°

11/04

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Temperatura: 25° - 29°

12/04

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Temperatura: 25° - 30°

13/04

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva.

Temperatura: 27° - 28°