ATÉ QUANDO?
Chuva continua: Salvador deve seguir com mau tempo em abril
Ao logo desta semana, espera-se condições instáveis com possibilidade de chuva, especialmente no período da tarde
Por Luiza Nascimento
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Salvador tem enfrentado fortes chuvas desde a última semana, com a chegada do outono. No entanto, não há previsão de melhora e o mau tempo deve permanecer na capital baiana durante o mês de abril.
De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a cidade avançou para o estágio operacional de "alerta", na manhã desta segunda-feira, 30. O caso ocorre por conta de um sistema de baixa pressão associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que acontece nas camadas mais altas da atmosfera.
Com as chuvas intensas e acumulados expressivos, há risco para deslizamentos. Em caso de emergência, o cidadão deve acionar o Disque 199.
Ao logo desta semana, espera-se condições instáveis com possibilidade de chuva, especialmente no período da tarde. Ventos moderados, com temperaturas variando entre 23ºC e 31ºC.
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De acordo com o Climatempo, a previsão é de que a chuva continue por pelo menos 15 dias, data limite em que a estimativa é divulgada.
30/03
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
Temperatura: 25° - 29°
31/03
Sol com algumas nuvens. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
Temperatura: 22° - 29°
01/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
Temperatura: 24° - 28°
02/04
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva pela manhã até a noite
Temperatura: 25° - 29°
03/04
Sol com algumas nuvens. Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.
Temperatura: 25° - 29°
04/04
Sol o dia todo. Pancadas de chuva de manhã e à noite.
Temperatura: 25° - 28°
05/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Temperatura: 25° - 27°
06/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Temperatura: 25° - 27°
07/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Temperatura: 25° - 27°
08/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Temperatura: 25° - 27°
09/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Temperatura: 24° - 27°
10/04
Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.
Temperatura: 25° - 28°
11/04
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Temperatura: 25° - 29°
12/04
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
Temperatura: 25° - 30°
13/04
Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva.
Temperatura: 27° - 28°
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