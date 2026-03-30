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SALVADOR

Salvador entra em nível de atenção após fortes chuvas; veja bairros afetados

Chuvas intensas estão associadas a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/03/2026 - 6:40 h

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Alerta foi emitido pela Codesal
Alerta foi emitido pela Codesal -

Salvador registrou volumes expressivos de chuva no último domingo, 29, e entrou em nível de atenção, conforme informou a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A mudança de status, que saiu de observação para atenção, foi motivada pela atuação de um cavado próximo à costa, associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que intensificou as instabilidades na capital baiana.

De acordo com a Codesal, os maiores acumulados foram registrados nos bairros da:

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  • Liberdade (122,2 mm)
  • Boa Vista de São Caetano (116,8 mm)
  • Pau Miúdo (109,8 mm)

Vai continuar chovendo?

A previsão indica que, entre esta segunda-feira, 30, e terça-feira, 31, ainda devem ocorrer pancadas de chuva, intercaladas com períodos de abertura de sol, mantendo o risco de novos transtornos.

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Diante do cenário, a Defesa Civil enviou alertas por SMS à população, reforçando a necessidade de atenção e adoção de medidas preventivas durante o período de instabilidade.

Como serviço essencial do município, a Codesal mantém plantão ininterrupto 24 horas. Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo telefone 199.

Veja vídeo:

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Tags:

Chuva clima Salvador

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