Nova etapa do Hospital da Mulher garante mais de 8,4 mil atendimentos mensais

Ambulatório do Hospital da Mulher - Foto: Thuane Maria | GOVBA

A Bahia ganhou um novo reforço na saúde, com a inauguração da primeira etapa do ambulatório do Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador. Com a expansão, a unidade de saúde terá 12 novos consultórios.

A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, enfatizou que a iniciativa fortalece a qualidade da assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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"Hoje, estamos fechando a primeira etapa, que conta com os 12 consultórios e vai oportunizar mais de 8.440 atendimentos mensais aqui, permitindo que a gente chegue a quase 20 mil consultas realizadas no nosso estado para a mulher", afirmou ela.

Novos consultórios | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Expansão: 10 novas UTIs e sete salas de cirurgia

Além disso, o equipamento será contemplado com 10 novas UTI's e sete salas cirúrgicas.

Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a licitação para aquisição dos leitos na manhã desta segunda-feira, 30, ao lado dos ministros da Saúde e da Casa Civil, Alexandre Padilha e Rui Costa, respectivamente.

"Hoje estamos entregando e dando ordem para equipamentos de alta complexidade que estarão nas UTI's, nos centros cirúrgicos e nos demais espaços de tratamentos para quem necessita de atenções básicas nesses espaços", disse o governador.

Ampliação do Hospital da Mulher | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Bahia lidera investimentos de Saúde

A Bahia é um dos estados que está no ranking de investimentos para o setor de saúde, segundo contou o ministro Alexandre Padilha. Durante a entrega, o ministro elogiou o desempenho do estado.

"A Bahia faz um dos maiores investimentos na saúde do Brasil. Não só aqui na capital, mas também em todo o interior. Aqui vai ter mais entrega de equipamentos por parte da saúde e quando a gente soma os municípios que estão contemplados com ações do impacto, 96% da Bahia está recebendo algum investimento do PAC", afirmou o ministro.