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ELEIÇÕES

Rowenna Brito pode deixar governo para concorrer à Alba: "Estou à disposição"

Ao Portal A TARDE, secretária da Educação falou sobre o futuro política

Ane Catarine

Por Ane Catarine

01/04/2026 - 14:47 h

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Rowenna Brito pode lançar candidatura à Alba
Rowenna Brito pode lançar candidatura à Alba -

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito (PT), pode deixar o cargo nos próximos dias para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de outubro. Há meses, o nome da petista é apontado como uma aposta do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para o Legislativo baiano.

Em conversa com o Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 1º, Rowenna confirmou a movimentação em torno de uma pré-candidatura, mas evitou confirmar a desincompatibilização até sábado, 4, prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral.

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“Existe um desejo de pessoas para que eu seja candidata. O que o projeto do meu partido entender, estou à disposição. Sou de cumprir missão”, afirmou.

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Professora, Rowenna também reforçou o desejo de “continuar cuidando da educação”, independentemente do cargo que venha a ocupar.

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar a saída de ministros para disputar as eleições, a expectativa é de que Jerônimo faça o mesmo antes do prazo e oficialize as mudanças no governo.

Projeto do novo salário dos professores chega à Alba com reajuste em 2026

A secretária da Educação, Rowenna Brito, articula com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) o projeto de lei que atualiza o vencimento da carreira do magistério público estadual para 2026.

A medida segue o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), fixado pelo Governo Federal em R$ 5.130,64 para jornadas de 40 horas semanais, o que representa um reajuste de 5,4% em relação ao ano anterior.

Se o projeto for aprovado de imediato, o piso na rede estadual será de R$ 5.130,64 (retroativo a fevereiro), com previsão de pagamento já na folha de abril, subindo para R$ 5.233,26 em junho.

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Tags:

Bahia Educação eleições 2026 Rowenna Brito

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