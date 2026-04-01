No tititi, só deu Ivana como vice de Jerônimo. Mas nada definido

Presidente da Alba, Ivana Bastos, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Reprodução | Instagram @depivanabastos

Se anteontem a conversa de Jerônimo com o deputado federal Elmar Nascimento prevaleceu no tititi político, ontem foi a vez da deputada Ivana Bastos (PSD), nos dois casos com a mesma temática: a escolha do vice da chapa governamental.

Dava-se como certo que na noite anterior houve uma reunião e teriam acertado: Ivana iria para o MDB e seria a vice de Jerônimo. Pergunta a Geddel Vieira Lima, o cacique do MDB, sobre o assunto:

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– O MDB não é legenda de aluguel. Tem os seus quadros, os seus aliados de sempre, e se tiver que indicar alguém, será entre eles.

Ivana, ressalte-se, que ontem driblou a imprensa e não falou, sempre refutou a ideia de ser vice, fazendo o mesmo discurso: “Sou candidata à reeleição”.

Dose dupla – Lógico que ela fala na candidatura a deputada, mas, na real, é candidata à reeleição em dose dupla: a deputada e à presidência da Alba.

E aí está o xis da questão. Ivana vem se destacando, também, por ser pessoa de fino trato, dedicando a todos atenção carinhosa. Ademais, a presidência da Alba, o Poder Legislativo, é um cargo disparadamente mais poderoso que o de vice-governadora.

Emplacar ela seria ótimo para Jerônimo. Até porque, desde que os portugueses aqui chegaram, nunca uma mulher foi vice-governadora e muito menos governadora. Mas fica só na vontade. Tudo indica que a coisa caminha para Geraldinho, de novo.

Fabíola se diz triste em deixar o PSB. ‘Questão de sobrevivência’

Após comunicar o desligamento do PSB, partido no qual construiu toda trajetória, de vereadora em Salvador ao terceiro mandato de deputada estadual, Fabíola Mansur confessou:

– Estou triste. Me afino ideologicamente com o PSB, mas cumpri a minha missão com louvor. Sigo com os meus valores. Estou sofrida, mas madura.

Fabíola, que em 2022 teve mais de 58 mil votos, mas ficou na primeira suplência, quando 20 com menos votos se elegeram, diz que agora não tinha saída.

– Iria disputar uma reeleição sem mandato, sem fundo partidário, sem nada.

Ontem, ela e os colegas Marcelino Galo e Radiovaldo Costa, do PT, mais Marcone Amaral, do PSD, todos suplentes que estavam em exercício, se despediram na Alba. Todos dizendo que a luta continua. Vão tentar novo mandato este ano.

Leão fica na prefeitura

O deputado federal João Leão (PP), que já anunciou não mais ser candidato este ano, para apoiar o filho, Cacá Leão, se licenciou do mandato e na vaga dele vai assumir o radialista Jorge Araújo.

Ele fica na Secretaria de Governo da prefeitura de Salvador, no lugar do filho.

– É um novo desafio. Já fui chefe da Casa Civil no governo de João Henrique. Agora, volto com Bruno Reis. Vamos à luta.

‘Amor em cada traço’ fecha o Mês da Mulher na Alba

A artista plástica Cássia Dourado é quem fecha o Mês da Mulher na Alba, com a exposição ‘Amor em cada traço, segundo ela, “exatamente o que faço em cada tela que pinto”.

Com telas de animais, pessoas e paisagens, em tinta óleo, vezes tinta acrílica, ela diz que pinta desde os 9 anos e a arte é, também, única fonte de renda. Cássia é casada com o pastor Isaac Borges, da Assembleia de Deus de Campo Formoso, onde ela mora, e é mãe de duas filhas. É autodidata, e diz estar realizando um sonho.

– Sempre produzi a partir do dom artístico que Deus me deu. E, com certeza, existe uma essência de amor verdadeiro no que faço.

E faz bem mesmo. As obras são lindas.

REGISTROS

Coelba em pauta 1

A Coelba voltou à pauta da Comissão de Agricultura da Assembleia, com a possibilidade de nova convocação do presidente da Neoenergia-Coelba para esclarecer maus serviços. As quedas no fornecimento pipocam nos quatro cantos da Bahia.

Coelba em pauta 2

O deputado Luciano Araújo (SD) diz que em Várzea Nova as quedas são tão frequentes que até apavoram: “Os mais pobres são os que mais sofrem, porque os eletrodomésticos queimam e não têm dinheiro para repor”.

Sobrevoando Ilhéus

A Comissão de Infraestrutura da Alba aprovou, ontem, indicação do presidente, Eduardo Salles (PP), que pede ao governo para dar uma guaribada no aeroporto de Ilhéus. Lá, as operações de pouso e decolagem são todas feitas a olho nu, sem equipamentos. O que se quer é mudar isso.

Ser ou não ser

Pablo Roberto (PSDB), vice-prefeito de Feira de Santana, é pauta na imprensa feirense: será candidato a deputado federal, como tanto propalou, ou não? Ele também é secretário da Educação e, se não renunciar até sábado, não será.