Quem são os novos secretários da prefeitura de Salvador

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Bruno Reis (União Brasil) ao lado dos exs e novos secretários - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

As movimentações eleitorais já atingem a prefeitura de Salvador, que iniciou nesta terça-feira, 31, a dança das cadeiras com a nomeação de novos secretários.

As mudanças, que já eram esperadas e haviam sido antecipadas pelo próprio prefeito Bruno Reis (União Brasil), em coletiva de imprensa, atingem três pastas municipais, são elas:

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Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), comandada por Luiz Carlos, vereador licenciado;

Secretaria de Governo (Segov), comandada por Cacá Leão;

Assessoria do prefeito Bruno Reis (União Brasil), sob batuta de Igor Dominguez.

Quem são substitutos?

Para suprir as ausências, os substitutos para os cargos anunciados à imprensa nesta manhã são:

O vereador de Salvador, Júlio Santos (Republicanos), que assume a Seinfra;

O deputado federal Alex Santana (Republicanos), assume a Assessoria de Bruno Reis;

O deputado federal João Leão (PP), assume a Segov.

Qual o motivo da mudança?

O principal fator para a mudança deve-se as eleições. Isso porque dois dos integrantes do primeiro escalão do governo Bruno Reis (União Brasil) disputará um cargo eleitoral em outubro, quando será decidido o pleito, são eles:

Cacá Leão (PP), que tenta retornar à Câmara dos Deputados;

Igor Dominguez, que tenta alçar uma cadeira na Assembleia Lgeislaitiva da Bahia (ALBA).

Já Luiz Carlos (Republicanos), que é vereador licenciado, se afastará de uma das principais pastas da gestão para comandar a campanha do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), ao governo da Bahia. Com isso, ele volta à Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Vereador Jorge Araújo em Brasília

Com a entrada de João Leão no Executivo municipal, o vereador Jorge Araújo assumirá o chamado mandato-tampão na Câmara dos Deputados.

Veja quem são os novos secretários de Bruno Reis