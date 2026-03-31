DANÇA DAS CADEIRAS
Quem são os novos secretários da prefeitura de Salvador
Prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou mudanças no primeiro escalão nesta terça-feira, 27
Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo
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As movimentações eleitorais já atingem a prefeitura de Salvador, que iniciou nesta terça-feira, 31, a dança das cadeiras com a nomeação de novos secretários.
As mudanças, que já eram esperadas e haviam sido antecipadas pelo próprio prefeito Bruno Reis (União Brasil), em coletiva de imprensa, atingem três pastas municipais, são elas:
- Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), comandada por Luiz Carlos, vereador licenciado;
- Secretaria de Governo (Segov), comandada por Cacá Leão;
- Assessoria do prefeito Bruno Reis (União Brasil), sob batuta de Igor Dominguez.
Quem são substitutos?
Para suprir as ausências, os substitutos para os cargos anunciados à imprensa nesta manhã são:
- O vereador de Salvador, Júlio Santos (Republicanos), que assume a Seinfra;
- O deputado federal Alex Santana (Republicanos), assume a Assessoria de Bruno Reis;
- O deputado federal João Leão (PP), assume a Segov.
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Qual o motivo da mudança?
O principal fator para a mudança deve-se as eleições. Isso porque dois dos integrantes do primeiro escalão do governo Bruno Reis (União Brasil) disputará um cargo eleitoral em outubro, quando será decidido o pleito, são eles:
- Cacá Leão (PP), que tenta retornar à Câmara dos Deputados;
- Igor Dominguez, que tenta alçar uma cadeira na Assembleia Lgeislaitiva da Bahia (ALBA).
Já Luiz Carlos (Republicanos), que é vereador licenciado, se afastará de uma das principais pastas da gestão para comandar a campanha do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), ao governo da Bahia. Com isso, ele volta à Câmara Municipal de Salvador (CMS).
Vereador Jorge Araújo em Brasília
Com a entrada de João Leão no Executivo municipal, o vereador Jorge Araújo assumirá o chamado mandato-tampão na Câmara dos Deputados.
Veja quem são os novos secretários de Bruno Reis
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