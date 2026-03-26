Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AFIRMAÇÃO

Vice de Feira de Santana confirma candidatura a deputado federal

Pablo Roberto afirmou que não abrirá mão da candidatura para beneficiar aliado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/03/2026 - 21:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana.
Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana. -

O vice-prefeito e secretário de Educação de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), confirmou que será candidato a deputado federal nas eleições de outubro. A afirmação foi feita durante entrevista para o programa Acorda Cidade nesta quinta-feira, 26.

Na ocasião, Pablo afirmou que não abrirá mão da candidatura para beneficiar o empresário Zé Chico, atual presidente do União Brasil no município.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Nós, que estamos na política, devemos colocar as coisas claras para a população de Feira. Eu não abro mão [da minha candidatura para Zé Chico], porque eu tenho elementos técnicos e estudos que me dão sustentação para fazer esse discurso de não recuar para nenhuma outra candidatura”, disse o secretário.

Pablo e Zé Chico fazem parte do mesmo grupo político. A possibilidade de ter dois nomes do mesmo grupo como candidatos ao mesmo cargo, pode representar uma dificuldade extra para o próprio grupo.

Leia Também:

Zé Ronaldo revela convites para ser vice do governo e da oposição
Zé Ronaldo anuncia decisão sobre vice na oposição
Jerônimo cita “sinal’ de Zé Ronaldo sobre apoio nas eleições

Desincompatibilização

Na ocasião, Pablo Roberto reforçou que pretende obedecer à legislação eleitoral e sair do cargo de secretário de Educação, como determina a regra de desincompatibilização. Segundo ele, a saída está programada para a primeira semana do mês de abril.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deputado federal desincompatibilização Pablo Roberto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana.
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Pablo Roberto, vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Feira de Santana.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

x