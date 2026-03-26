AFIRMAÇÃO
Vice de Feira de Santana confirma candidatura a deputado federal
Pablo Roberto afirmou que não abrirá mão da candidatura para beneficiar aliado
Por Anderson Ramos
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O vice-prefeito e secretário de Educação de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), confirmou que será candidato a deputado federal nas eleições de outubro. A afirmação foi feita durante entrevista para o programa Acorda Cidade nesta quinta-feira, 26.
Na ocasião, Pablo afirmou que não abrirá mão da candidatura para beneficiar o empresário Zé Chico, atual presidente do União Brasil no município.
“Nós, que estamos na política, devemos colocar as coisas claras para a população de Feira. Eu não abro mão [da minha candidatura para Zé Chico], porque eu tenho elementos técnicos e estudos que me dão sustentação para fazer esse discurso de não recuar para nenhuma outra candidatura”, disse o secretário.
Pablo e Zé Chico fazem parte do mesmo grupo político. A possibilidade de ter dois nomes do mesmo grupo como candidatos ao mesmo cargo, pode representar uma dificuldade extra para o próprio grupo.
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Desincompatibilização
Na ocasião, Pablo Roberto reforçou que pretende obedecer à legislação eleitoral e sair do cargo de secretário de Educação, como determina a regra de desincompatibilização. Segundo ele, a saída está programada para a primeira semana do mês de abril.
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