POLÍTICA
ALIANÇA?

Jerônimo cita “sinal’ de Zé Ronaldo sobre apoio nas eleições

Gestor feirense prometeu dar uma resposta sobre a tentativa de aproximação até final de março

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 21:38 h

Governador tem expectativa de apoio de Zé Ronaldo.
Governador tem expectativa de apoio de Zé Ronaldo.

Durante entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 12, no camarote do governo do estado no Campo Grande, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou sobre a possibilidade de ter o apoio do prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), para a sua reeleição.

Segundo o petista, o gestor feirense prometeu dar uma resposta sobre a tentativa de aproximação até final de março. Na ocasião, Jerônimo mostrou otimismo com os “sinais” dados por Zé de um possível apoio à sua candidatura.

"Fico muito agradecido ao estilo de José Ronaldo em um momento como este dizer que em março eu darei a resposta. O que ele disser é uma postura política dele, mas já é um sinal uma pessoa que não votou em mim dizer que está pensando em caminhar junto, estando certo de que quem vai ganhar é Feira de Santana", afirmou

Zé Ronaldo é considerado o vice dos sonhos de ACM Neto (União Brasil), mas recentemente conversou com setores do governo, inclusive com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que o teria convidado para ingressar no MDB, partido da base governista.

x