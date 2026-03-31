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POSSIBILIDADE

Wagner não descarta que Lula anuncie chapa durante agenda em Salvador

Impasse na vice do grupo governista está próximo

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

31/03/2026 - 21:20 h

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Wagner indica que indefinição na chapa está próxima do fim.
Wagner indica que indefinição na chapa está próxima do fim. -

O senador Jaques Wagner (PT) deixou em aberto a possibilidade da chapa governista ser anunciada pelo presidente Lula (PT). O mandatário virá a Salvador na próxima quinta-feira, 2, para dar a ordem de serviço para o início das obras de extensão do metrô até o Campo Grande.

Em entrevista coletiva durante lançamento do segundo hub da GOL Linhas Aéreas na Bahia nesta terça-feira, 31, no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, o ex-governador deu a entender que falta pouco para a definição da vice, único cargo na majoritária sobre o qual ainda há incerteza.

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É possível que o governador esteja se preparando para isso, mas o tempo é dele, eu não quero antecipar. Eu acho que já está maduro, mas eu não vou falar se não posso dar uma barrigada e Jerônimo ficar brigado comigo
Jaques Wagner, senador

Na avaliação do parlamentar, não existe nenhum tipo de desconforto para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) por conta da indefinição na vice.

“Eu não vejo crise, porque o tripé, vamos dizer assim, é o mais importante da chapa que é o governador e os senadores. Evidentemente nós temos um vice, qualquer chapa tem vice, mas o tripé está montado. A hora que o governador entender que está maduro na cabeça dele, ele anunciará”, projetou Wagner.

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Martelo quase batido

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o martelo está quase batido pela manutenção de Geraldo Júnior (MDB) na vice. Nesta terça, Jerônimo teve uma reunião com Jaques Wagner e um novo encontro com o senador e presidente do PSD no estado, Otto Alencar para tratar do assunto.

Ainda segundo as fontes, o nome de Geraldo voltou a ganhar força diante da negativa da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), em assumir o posto.

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Tags:

eleições 2026 JAQUES WAGNER Lula

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