PROJEÇÃO
Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner
Para o senador, o filho de Jair Bolsonaro vai forçar a barra por apoio no estado
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado, quer saber quem o candidato da oposição ao governo, ACM Neto (União Brasil), vai apoiar para a Presidência da República nas eleições de outubro.
A dúvida surge após o lançamento da campanha de Ronaldo Caiado (PSD) ao Palácio do Planalto e dos rumores de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai forçar a barra para ter um palanque na Bahia durante a campanha eleitoral deste ano.
É uma coisa estranha, porque eu acho que Flávio Bolsonaro não vai aceitar não ter palanque aqui na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral
A fala foi feita durante entrevista coletiva durante lançamento do segundo hub da GOL Linhas Aéreas na Bahia nesta terça-feira, 31, no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador. Ainda conforme o ex-governador, a oposição corre o risco de novamente não ter candidato à presidência, assim como na eleição passada.
“Como é que ele vai administrar isso eu não sei, se vai ser um palanque ou dois. Para variar, tá mais ou menos igual a 22, parece que para o candidato é tanto faz: tanto faz um, tanto faz outro. Para mim, quem quer ser líder tem que ter posição”, alfinetou o ex-governador”, arrematou Wagner.
Indicação de Messias
Na ocasião, Wagner também deu sua opinião sobre o envio da mensagem ao Senado com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Na avaliação dele, o rito segue o rito normal e indicou que o cenário está encaminhado para a aprovação do chefe da Advocacia-Geral da União (AGU).
“Eu diria até que ele esperou muito para as conversas. Quatro meses é mais do que o suficiente. Mas, seguramente, ele deve avisar ao presidente do Senado o envio, mas na nenhuma novidade, porque o anúncio já estava feito”, afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes