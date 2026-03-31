HOME > ELEIÇÕES
Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Para o senador, o filho de Jair Bolsonaro vai forçar a barra por apoio no estado

Por Anderson Ramos

31/03/2026 - 20:21 h | Atualizada em 31/03/2026 - 20:44

Jaques Wagner questinou qual candidato ACM Neto (União Brasil), vai apoiar para a Presidência da República.
Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado, quer saber quem o candidato da oposição ao governo, ACM Neto (União Brasil), vai apoiar para a Presidência da República nas eleições de outubro.

A dúvida surge após o lançamento da campanha de Ronaldo Caiado (PSD) ao Palácio do Planalto e dos rumores de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai forçar a barra para ter um palanque na Bahia durante a campanha eleitoral deste ano.

É uma coisa estranha, porque eu acho que Flávio Bolsonaro não vai aceitar não ter palanque aqui na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral
Jaques Wagner, senador

A fala foi feita durante entrevista coletiva durante lançamento do segundo hub da GOL Linhas Aéreas na Bahia nesta terça-feira, 31, no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador. Ainda conforme o ex-governador, a oposição corre o risco de novamente não ter candidato à presidência, assim como na eleição passada.

“Como é que ele vai administrar isso eu não sei, se vai ser um palanque ou dois. Para variar, tá mais ou menos igual a 22, parece que para o candidato é tanto faz: tanto faz um, tanto faz outro. Para mim, quem quer ser líder tem que ter posição”, alfinetou o ex-governador”, arrematou Wagner.

Leia Também:

Moema Gramacho se filia ao MDB após perda de espaço no PT
Do 'Bafafá' ao Congresso: jornalista baiano assume como deputado federal
Bruno Reis reage após ser cotado para vice de Flávio Bolsonaro

Indicação de Messias

Na ocasião, Wagner também deu sua opinião sobre o envio da mensagem ao Senado com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Na avaliação dele, o rito segue o rito normal e indicou que o cenário está encaminhado para a aprovação do chefe da Advocacia-Geral da União (AGU).

“Eu diria até que ele esperou muito para as conversas. Quatro meses é mais do que o suficiente. Mas, seguramente, ele deve avisar ao presidente do Senado o envio, mas na nenhuma novidade, porque o anúncio já estava feito”, afirmou.

