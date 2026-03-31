"CONFUSÃO E GRITARIA"
Do 'Bafafá' ao Congresso: jornalista baiano assume como deputado federal
Baiano vai assumir posto deixado por João Leão, novo secretário municipal de Governo
Por Yuri Abreu
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Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dos mais famosos ditados populares brasileiros pode se aplicar bem ao futuro membro da Câmara dos Deputados: Jorge Araújo, vereador de Salvador pelo PP.
Nesta terça-feira, 31, com a oficialização de que João Leão vai assumir a secretaria municipal de Governo, Jorge Araújo, que também atua como repórter e apresentador de TV e rádio em Salvador, finalmente vai realizar um desejo antigo e irá a Brasília.
Em 2022, Jorge Araújo recebeu pouco mais de 30 mil votos e acabou na primeira suplência do PP para a Casa Baixa, justamente atrás de Leão, que agora deixa a Câmara dos Deputados para assumir um cargo como secretário na Prefeitura de Salvador.
Após a suplênica em 2022, em 2024, já candidato à Câmara Municipal de Salvador (CMS), Jorge Araújo obteve a mais expressiva votação para um postulante desde a redemocratização do país, em 1985 — há quase dois anos. O jornalista recebeu mais de 32 mil votos dos soteropolitanos e foi eleito vereador.
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Os projetos de lei de Jorge Araújo
Uma das vozes governistas na Câmara de Salvador, o vereador Jorge Araújo (PP) já protocolou 55 projetos de lei, segundo a sua publicação nas redes sociais. Entre as que se destacam estão:
- Projeto quer abrir ‘caixa-preta’ dos ônibus de Salvador, isto é, o vereador quer que os soteropolitanos tenham acesso aos laudos de vistoria e manutenção das frotas que circulam na cidade.
- Porte de spray de pimenta a mulheres: o vereador defende que as mulheres tenham acesso ao item como instrumento de defesa pessoal.
- Reconhecimento de cordeiros como profissão em Salvador: a classe atua durante o Carnaval da cidade, e segundo Araújo, merece mais valorização.
Quem é Jorge Araújo
Antes de se tornar vereador, Jorge Araújo já tinha uma trajetória pública no mundo da comunicação.
Conhecido pelos seus bordões, sendo o mais utilizado "bafafá, confusão e gritaria",o edil começou a sua carreira aos 16 anos, na Rádio Tropical FM, no município de Euclides da Cunha.
Já em Salvador, ele atuou nas principais emissoras de TV e rádio da cidade. Atualmente, ele comanda um programa de televisão intitulado de "Bafafá", no período da tarde, de segunda a sexta-feira.
Velho conhecido retorna à capital federal
Além de Jorge Araújo, um velho conhecido vai retornar a Brasília após três anos: Marcelo Nilo (Republicanos), que ocupava um cargo na Prefeitura de Salvador.
A possibilidade só ocorreu com a vinda do deputado federal Alex Santana (Republicanos) para assumir a secretaria particular de Bruno Reis (União Brasil), prefeito da capital baiana.
Marcelo Nilo foi deputado estadual na Bahia sete vezes consecutivas, entre 1991 e 2018 e presidiu a Casa por 10 anos. Em 2019, assumiu como deputado federal e permaneceu em 2022, se tornando suplente após queda no número de votos na última eleição.
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