Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"CONFUSÃO E GRITARIA"

Do 'Bafafá' ao Congresso: jornalista baiano assume como deputado federal

Baiano vai assumir posto deixado por João Leão, novo secretário municipal de Governo

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/03/2026 - 14:31 h | Atualizada em 31/03/2026 - 15:33

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vereador Jorge Araújo vai assumir vaga na Câmara dos Deputados
Vereador Jorge Araújo vai assumir vaga na Câmara dos Deputados -

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dos mais famosos ditados populares brasileiros pode se aplicar bem ao futuro membro da Câmara dos Deputados: Jorge Araújo, vereador de Salvador pelo PP.

Nesta terça-feira, 31, com a oficialização de que João Leão vai assumir a secretaria municipal de Governo, Jorge Araújo, que também atua como repórter e apresentador de TV e rádio em Salvador, finalmente vai realizar um desejo antigo e irá a Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 2022, Jorge Araújo recebeu pouco mais de 30 mil votos e acabou na primeira suplência do PP para a Casa Baixa, justamente atrás de Leão, que agora deixa a Câmara dos Deputados para assumir um cargo como secretário na Prefeitura de Salvador.

Após a suplênica em 2022, em 2024, já candidato à Câmara Municipal de Salvador (CMS), Jorge Araújo obteve a mais expressiva votação para um postulante desde a redemocratização do país, em 1985 — há quase dois anos. O jornalista recebeu mais de 32 mil votos dos soteropolitanos e foi eleito vereador.

Leia Também:

Vai dar adeus? Jorge Araújo pode deixar a Câmara até abril
Jorge Araújo dá prazo para definir candidatura a deputado federal
Bafafá: Jorge Araújo tem celular furtado durante Carnaval
“Confesso que já estou chateado”, diz Jorge Araújo sobre Cacá Leão

Os projetos de lei de Jorge Araújo

Uma das vozes governistas na Câmara de Salvador, o vereador Jorge Araújo (PP) já protocolou 55 projetos de lei, segundo a sua publicação nas redes sociais. Entre as que se destacam estão:

Quem é Jorge Araújo

Antes de se tornar vereador, Jorge Araújo já tinha uma trajetória pública no mundo da comunicação.

Conhecido pelos seus bordões, sendo o mais utilizado "bafafá, confusão e gritaria",o edil começou a sua carreira aos 16 anos, na Rádio Tropical FM, no município de Euclides da Cunha.

Já em Salvador, ele atuou nas principais emissoras de TV e rádio da cidade. Atualmente, ele comanda um programa de televisão intitulado de "Bafafá", no período da tarde, de segunda a sexta-feira.

Velho conhecido retorna à capital federal

Além de Jorge Araújo, um velho conhecido vai retornar a Brasília após três anos: Marcelo Nilo (Republicanos), que ocupava um cargo na Prefeitura de Salvador.

A possibilidade só ocorreu com a vinda do deputado federal Alex Santana (Republicanos) para assumir a secretaria particular de Bruno Reis (União Brasil), prefeito da capital baiana.

Marcelo Nilo foi deputado estadual na Bahia sete vezes consecutivas, entre 1991 e 2018 e presidiu a Casa por 10 anos. Em 2019, assumiu como deputado federal e permaneceu em 2022, se tornando suplente após queda no número de votos na última eleição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados joão leão Jorge Araújo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Jorge Araújo vai assumir vaga na Câmara dos Deputados
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Vereador Jorge Araújo vai assumir vaga na Câmara dos Deputados
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

Vereador Jorge Araújo vai assumir vaga na Câmara dos Deputados
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Vereador Jorge Araújo vai assumir vaga na Câmara dos Deputados
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

x