Bafafá: Jorge Araújo tem celular furtado durante Carnaval

Vereador é furtado durante o Carnaval - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Detentor de mais de 36 mil votos nas eleições do último ano, o vereador Jorge Araújo (PP) teve seu celular furtado, nesta sexta-feira, 28, no circuito Osmar, no Campo Grande. A informação foi confirmada pelo parlamentar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jorge Araújo lamentou o ocorrido, mas tranquilizou os seguidores. Após o episódio, o vereador pepista, que foi furtado enquanto falava com fãs, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

“Levaram meu celular no circuito ai, sacanagem da zorra, mas Deus no comando sempre. Não tem essa de descuido. Guarda o celular no bolso direitinho, mas sou uma pessoa pública que fala com várias pessoas, tira foto, abraça. E é assim que acabam levando”, afirmou Jorge Araújo.

“Agradeço ao trabalho da polícia que me ajudou [...] Nada aqui é dado, nada aqui é de graça, tudo é comprado e não é fácil", disparou o vereador.