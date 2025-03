“São coisas que acontecem”, diz Cacá Leão sobre saída de vereadores do PP para o PSDB

Secretário de governo da prefeitura de Salvador, Cacá Leão - Foto: Gabriela Araújo/AG. A TARDE

Secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão comentou, em entrevista ao Grupo A TARDE, sobre a possível saída de vereadores do PP para o PSDB. O presidente municipal da sigla afirmou que as insatisfações dos edis fazem parte do jogo político.

“Isso é um assunto que foi debatido, inclusive durante os últimos dias, se intensificou, mas são coisas que acontecem. É normal, é da democracia. A gente tem uma legislação eleitoral vigente que não permite a migração de mandatários de cargos legislativos, que façam a mudança de partidos”, declarou Cacá Leão na abertura do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (27).

A insatisfação dos vereadores do PP foi exposta pelo vereador Sidninho (PP). A principal reclamação é de que Cacá Leão não cumpriu as promessas de uma concessão ao posto de deputado federal e de um cargo em uma pasta do alto escalão do governo de Bruno Reis (União Brasil).

Nas últimas semanas, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, abriu as portas do PSDB para que esses vereadores insatisfeitos possam integrar a sigla.

Atualmente, o PP conta com cinco vereadores em Salvador: Sidninho, Jorge Araújo, Sandro Filho, George Gordinho da Favela e Maurício Trindade.