Chuva forte marca primeiro dia de Carnaval no Pelourinho

- Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Foi dada a largada pro Carnaval de Salvador, mas a chuva resolveu ser a primeira atração do dia. No primeiro dia oficial da festa, nesta quinta-feira, 27, o ‘cacau’ caiu sem dó e fez os foliões correrem para se ‘entocar’ em bares e restaurantes.

Com as ruas alagadas e o chão escorregadio, a folia no Pelourinho demorou a começar, mas quem já estava no circuito não se abalou. O turista Patrick Cidra, por exemplo, disse que já esperava o tempo fechado e destacou o alivio do calor na capital baiana. “A chuva não atrapalhou em nada, tá muito bom. Salvador tá quente demais, então deu uma aliviada”, comentou ao Portal MASSA!.

Enquanto uns se escondiam do aguaceiro, alguns ambulantes aproveitaram a oportunidade pra faturar, vendendo capas e guarda-chuvas, que fizeram sucesso entre turistas como o turista Patrick e sua família.

“Somos sete, metade do México e metade da França. Compramos saco de chuva por cinco reais. Achei o preço acessível pra rico e pra pobre”, disse.

De acordo com a previsão do tempo, a expectativa é que aconteça mais pancadas de chuva ao longo do dia. Porém, nem a chuva é capaz de afastar o brilho carnavalesco da população.