Acessibilidade: bloco 'Me deixa à vontade' sai no Campo Grande

A folia começa a partir das 16h, no circuito Osmar - Foto: Joá Souza/GOVBA

Pessoas com deficiência poderão curtir a folia de carnaval de forma gratuita no bloco “Me deixa à vontade”, da Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF), neste sábado, 1º, A folia começa a partir das 16h, no circuito Osmar, no Campo Grande.

Com o tema ‘Acessibilidade para todos’, a associação proporcionará diversão de forma gratuita para pessoas com deficiência. Com mais de 31 anos de história, o bloco “Me deixa à vontade” contará com a presença da cantora Carla Cristina que puxará o trio e fará a alegria de 2.000 foliões.

A presidente da ABADEF, Silvanete Brandão, destaca a importância de ter um bloco voltado para pessoas PCD’s. “O bloco foi criado para que as pessoas com deficiência, possam ter o direito de participar da maior festa popular que é o carnaval da Bahia com toda garantia de que não serão discriminadas. Não foi criado apenas para as pessoas com deficiência, mas para toda sociedade que deseja viver em um local mais democrático e inclusivo para todos”, declarou.