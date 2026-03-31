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Bruno Reis reage após ser cotado para vice de Flávio Bolsonaro

Prefeito de Salvador foi questionado sobre o assunto em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 31

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/03/2026 - 13:21 h

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Bruno Reis (União Brasil) durante coletiva de imprensa
Bruno Reis (União Brasil) durante coletiva de imprensa -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), reagiu após ser cotado para a vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, nas eleições de outubro deste ano.

Ele falou sobre o assunto em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 31, quando anunciou três mudanças no seu secretariado:

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  • na Segov, Cacá Leão deu lugar a João Leão;
  • na Seinfra, Júlio Santos assume o posto deixado por Luiz Carlos;
  • na Serin, Igor Dominguez dará lugar a Alex Santana.

O nome de Bruno Reis apareceu ao lado de outros em uma lista de possibilidades para ser vice de Flávio Bolsonaro. De acordo com O Globo, o "plano A" seria a senadora Tereza Cristina (PP), que tem demonstrado resistência à composição.

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Além dela, o grupo sondou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que já lançou pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Por último, com foco em ampliar a presença política no Nordeste, aliados de Flávio avaliaram outro nome da Bahia, como a deputada Roberta Roma (PL).

"O meu compromisso é com o Salvador e com a Bahia, o meu compromisso também é com o nosso grupo político. Há uma expectativa grande no nosso trabalho, seja sendo vice, presidente, governador [...] eu posso dizer a vocês é que eu ainda tenho pelo menos mais 30 anos de vida pública pela frente", disse Bruno.

"Espero disputar eleições até os 75 anos [...] quero ir longe na política da Bahia e do Brasil. Me prepararei ao longo da minha vida para isso e continuo me preparando. Mas, tudo no seu momento certo", acrescentou.

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