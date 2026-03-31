Moema Gramacho se filia ao MDB após perda de espaço no PT

Moema Gramacho deixa o PT após ficar isolada na sigla - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Prefeita de Lauro de Freitas em quatro oportunidades, Moema Gramacho deixa o PT, sigla que ajudou no processo de fundação na Bahia, após 46 anos. Seu destino será o MDB, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.

A filiação de Moema deve acontecer nesta quarta-feira, 1, na sede do MDB, em Salvador. A mudança partidária acontecerá com o interesse da ex-prefeita, que também é ex-deputada, em retornar para a Câmara Federal.

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Integrantes do MDB ouvidos pelo Portal A TARDE, sob anonimato, afirmam que, apesar do desgaste enfrentado por ela, a política ainda tem condições de se eleger e ajudar o partido a aumentar a bancada baiana na Câmara dos Deputados, que hoje conta apenas com um deputado, Ricardo Maia.

Isolada

A movimentação de Moema acontece em um momento de isolamento político por parte da ex-prefeita de Lauro, perdeu espaço dentro do PT, sigla da qual faz parte desde sua fundação. Sua gestão, alvo de críticas por adversário e até mesmo por aliados, além de episódios recentes envolvendo seu nome, pesaram para que sua situação se agravasse internamente.

Denúncias

Entre os episódios que colaboram para a sua perda de espaço, estão as denúncias sobre a compra de 21.300 tablets na rede de ensino de Lauro de Freitas durante a sua gestão.

Moema se tornou peça central das investigações, que culminaram na Operação Nota de Conceito, deflagrada no dia 17 de março.

Investigação

A gestão Moema, encerrada em 2024, se tornou alvo de uma investigação por pelo contrato firmado em 2020 entre a Prefeitura e a Conceito, no valor de R$ 13,4 milhões.

Segundo os primeiros desdobramentos da investigação, o contrato continha as seguintes irregularidades:

Atraso na entrega de tablets;

Execução de medidas indevidas no âmbito financeiro, fruto da entrega atrasada dos equipamento

Processo de licitação;

Desclassificação de empresas interessadas no certame;

Preferência dada a uma outra empresa sem condições técnicas;

O uso de cotações falsificadas

Portas fechadas

Moema tentou, em um primeiro momento, se filiar ao Psol, partido que, apesar de ser de esquerda, se coloca em condição independente na Bahia. A agora emedebista teve as portas fechadas pelo partido, que já acomodará Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, quadro histórico do PT, em suas fileiras.

O Portal A TARDE tentou contato com Moema, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Expectativa do MDB

O MDB aguarda, de acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, fazer entre três e quatro deputados federais, aumentando sua bancada no estado. Além de Moema, já acordada com o partido, um outro nome negocia com a legenda e pode se filiar ainda na quarta, 1.

A legenda também tenta emplacar novamente o vice na chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O atual detentor do posto, Geraldo Júnior, do MDB, não deve permanecer no posto.