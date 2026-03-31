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XADREZ POLÍTICO

Mudanças à vista? Os bastidores da reunião de Jerônimo Rodrigues e aliados

Governador se reuniu com líderes de partido no CAB na noite de segunda-feira, 30

Gabriela Araújo e Ane Catarine

Por Gabriela Araújo e Ane Catarine

31/03/2026 - 12:51 h

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Presidente do PT Bahia foi um dos nomes que estiverem presentes no encontro
Presidente do PT Bahia foi um dos nomes que estiverem presentes no encontro -

Uma reunião no gabinete do governador Jerônimo Rodrigues (PT), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, efervesceu os bastidores da política baiana na noite de segunda-feira, 30.

Na mesa dos líderes partidários e do próprio chefe do Executivo, a pauta foi a reorganização do primeiro escalão, que sofrerá a primeira baixa na próxima quarta, 1 de abril, com a saída do secretário da Casa Civil, Afonso Florence, conforme apurado pelo portal A TARDE.

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Florence deixa a pasta para retomar o mandato na Câmara dos Deputados e, em seguida, iniciar a maratona eleitoral, já que pretende renovar a sua atuação em Brasília.

Vice de Jerônimo na mesa?

Nomes próximos ao chefe do Executivo estadual confirmaram ao A TARDE nesta terça-feira, 31, que o encontro nada teve a ver com a indicação do nome a vice-governador na chapa petista, que disputará a eleição em outubro, mesmo com a presença dos líderes partidários no CAB.

"Os presidentes estiveram com o governador para debater as chapas proporcionais e essa pauta dos secretários [já que se aproxima o prazo de descompatibilização]", disse uma fonte próxima ao governador.

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Nesse sentido, informações chegadas ao portal dão conta de que a preocupação do governador, até o momento, é outra: arrumar a casa para manter uma boa gestão e conseguir concluir todas as entregas previstas aos municípios baianos.

Quem esteve presente no encontro?

Entre os presentes no encontro estiveram:

  • deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB;
  • senador Otto Alencar, presidente do PSD;
  • ex-deputado Geddel Vieira Lima, do MDB;
  • Tássio Brito, presidente do PT;
  • Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais (Serin).
Reunião de Jerônimo com os líderes partidários
Reunião de Jerônimo com os líderes partidários | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Procurado pelo portal A TARDE, o senador Otto Alencar disse: "Fui no gabinete do governador [ontem], uma visita que já estava marcada, para tratar sobre as demandas de alguns municípios que irei levar lá hoje, às 12h. Nada além disso".

O congressista preferiu não comentar quais cidades vão iniciar as conversas com o governador Jerônimo.

Xadrez político

Apesar da indicação do vice não dá o tom nas conversas entre o gestor estadual e os líderes partidários, a definição sobre o nome que selará a chamada chapa puro-sangue está próxima a acontecer.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), considerada o nome que 'brilha os olhos' do chefe do Executivo.

A pessedista, contudo, estaria resistente ao convite por defender a sua reeleição ao Legislativo baiano, e, posteriormente, a sua recondução à presidência.

Indagado sobre o tema, Otto Alencar, negou qualquer articulação nesse sentido e diz que Ivana jamais será indicada ao posto.

Ivana Bastos nunca será indicada para o posto. O PSD não indicará ela para isso. Quem indica pelo PSD sou eu. Ela não vai ser indicada
Otto Alencar - presidente do PSD

Outro calo para o governador deve-se a acomodação do MDB, sigla que acomada Geraldo Jr., atual vice-governador, na chapa majoritária. Ao A TARDE, um nome próximo ao governo disse que há uma disputa sobre a permanência do emedebista no posto.

"Jaques Wagner defende a permanência de Geraldo Júnior. Rui [Costa] é contra, e aí, é que estão buscando um consenso para acomodar o MDB", afirmou.

Procurado por A TARDE, os caciques do MDB não quiseram falar sobre o assunto e negaram qualque viés eleitoral durante a reunião com Jerônimo.

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Tags:

eleições Jerônimo Rodrigues Política

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