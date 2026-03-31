Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JOGO POLÍTICO

Otto Alencar descarta apoio do PSD a Caiado e reforça aliança com Lula

Senador baiano falou sobre palanque do correligionário na Bahia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

31/03/2026 - 7:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Otto Alencar afirma que Caiado não terá apoio do PSD na Bahia
Otto Alencar afirma que Caiado não terá apoio do PSD na Bahia -

O presidente do PSD na Bahia, senador Otto Alencar, afirmou na segunda-feira, 30, que o governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, não terá apoio do partido no estado.

Segundo Otto, o PSD baiano segue alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoiará o projeto de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Aqui na Bahia temos aliança com Lula. O PSD vai votar inteiramente com Lula. São 115 prefeitos, 18 candidatos a deputado federal e sete estaduais. O PSD está completo com Lula”, afirmou o senador em entrevista à CNN Brasil.

Otto também disse que o palanque de Caiado na Bahia será o União Brasil, partido do ex-correligionário e pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto.

“O palanque do Caiado na Bahia não é o PSD, é o União Brasil de ACM Neto, que é meu adversário”, reforçou.

Anistia a Bolsonaro

Durante o lançamento da pré-candidatura, também na segunda-feira, Caiado afirmou que, se eleito, pretende conceder anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Otto criticou a posição do correligionário. “A declaração do Caiado vai totalmente contra o que eu e grande parte do partido pensamos. Sou contra a anistia, atuei aqui no Congresso contra a anistia, e ele já vem contrariando essa posição”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula otto alencar Ronaldo Caiado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

