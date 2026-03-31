Otto Alencar descarta apoio do PSD a Caiado e reforça aliança com Lula
Senador baiano falou sobre palanque do correligionário na Bahia
Por Ane Catarine
O presidente do PSD na Bahia, senador Otto Alencar, afirmou na segunda-feira, 30, que o governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, não terá apoio do partido no estado.
Segundo Otto, o PSD baiano segue alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoiará o projeto de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
“Aqui na Bahia temos aliança com Lula. O PSD vai votar inteiramente com Lula. São 115 prefeitos, 18 candidatos a deputado federal e sete estaduais. O PSD está completo com Lula”, afirmou o senador em entrevista à CNN Brasil.
Otto também disse que o palanque de Caiado na Bahia será o União Brasil, partido do ex-correligionário e pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto.
“O palanque do Caiado na Bahia não é o PSD, é o União Brasil de ACM Neto, que é meu adversário”, reforçou.
Anistia a Bolsonaro
Durante o lançamento da pré-candidatura, também na segunda-feira, Caiado afirmou que, se eleito, pretende conceder anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Otto criticou a posição do correligionário. “A declaração do Caiado vai totalmente contra o que eu e grande parte do partido pensamos. Sou contra a anistia, atuei aqui no Congresso contra a anistia, e ele já vem contrariando essa posição”, concluiu.
