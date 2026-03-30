Bateram o Martelo? Os detalhes da conversa que pode ter fechado a chapa do Governo

Reunião nesta segunda-feira, 30, pode ter definido composição da chapa governista. - Foto: Reprodução / Instagram

Tudo indica que a indefinição que ainda restava sobre a vice na chapa governista teve um fim na noite desta segunda-feira, 30. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu com o senador Otto Alencar (PSD), o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB), o secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, e teria batido o martelo em relação à composição.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, o acordo entre os caciques envolve uma nova peça no tabuleiro: a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD).

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Mais cedo, uma reunião com Geddel teria acertado a substituição de Geraldo Júnior por Ivana, desde que ela se filiasse ao MDB. Dessa forma o partido manteria a posição e de quebra teria o comando do Legislativo baiano, até o final do ano pelo menos. Vale lembrar que Ivana iniciou sua trajetória partido liderado pelos Vieira Lima, em 2010.

Depois do sinal verde de Geddel, apontado por uma fonte como "entendimento com o MDB", Otto foi chamado às pressas para comparecer ao gabinete do governador para avaliar a proposta. Ainda de acordo com a apuração, o presidente o PSD na Bahia deu aval para a execução do plano.

A expectativa é de que o anúncio seja realizado ainda nesta semana.

O que dizem os envolvidos

Em contato com reportagem, Geddel Vieira Lima desconversou sobre o cenário especulado e reforçou o que vem pregando em suas redes sociais, de que "o MDB não servirá de "barriga de aluguel" para outro candidato".

O senador Otto Alencar não retornou as ligações, assim como o chefe da Serin, Adolpho Loyola, bem como a deputada Ivana Bastos.

Vice disputada

O posto de vice na chapa de Jerônimo tem sido alvo de disputas políticas nos últimos meses. Diversos nomes já foram cogitados como postulantes, a exemplo dos deputados Júnior Nascimento e Marcinho Oliveira, como possíveis indicações do deputado federal Elmar Nascimento, com quem o governador se reuniu nesta semana.

Outro nome "oferecido" a Jerônimo foi o do presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), que teve o nome apresentado por uma comitiva de prefeitos do interior.