Ivana Bastos ganha força como opção para compor chapa de Jerônimo

Ivana Bastos e Jerônimo Rodrigues pode ser a chapa governista para eleições de outubro - Foto: Reprodução/Instagram

O tabuleiro político baiano começou a se movimentar com força total nesta segunda-feira, 30, após sucessivas reuniões do governador Jerônimo Rodrigues com o presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, e com o cacique do MDB, Geddel Vieira Lima, na governadoria. A expectativa é de que os partidos cheguem a entendimento e o anúncio da chapa oficial seja realizado ainda nesta semana.

Na pauta da reunião, uma possível substituição do vice-governador Geraldo Júnior pela presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos, na composição de vice na chapa para as eleições.

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No entanto, a proposta que agradaria os caciques emedebistas, segundo apuração do Portal A TARDE, teria validade desde que ela se filiasse ao MDB, mantendo o partido com o prestígio de compor o espaço que hoje é de Geraldo, informação que a família Vieira Lima nega.

Geddel Vieira Lima desconversou sobre o cenário especulado e reforçou o que vem pregando em suas redes sociais, de que "o MDB não servirá de "barriga de aluguel" para outro candidato".

O senador Otto Alencar não retornou as ligações, assim como o chefe da Serin, Adolpho Loyola, bem como a deputada Ivana Bastos.



Fator Ivana Bastos

Fontes de A TARDE têm defendido o nome de Ivana Bastos como uma escolha tática por diversos motivos:

Representatividade: Sendo a deputada estadual mais votada da história da Bahia, ela possui um capital político sólido e capilaridade no interior.

Sendo a deputada estadual mais votada da história da Bahia, ela possui um capital político sólido e capilaridade no interior. Equilíbrio Partidário: A indicação reforçaria o espaço do PSD, o maior partido da base governista em número de prefeituras, garantindo a fidelidade da legenda para 2026 ( Embora haja a chance da mudança de partido ).

A indicação reforçaria o espaço do PSD, o maior partido da base governista em número de prefeituras, garantindo a fidelidade da legenda para 2026 ( ). Gênero e Renovação: A presença de uma mulher na chapa majoritária é vista como um trunfo eleitoral e uma resposta aos anseios por maior representatividade feminina no Executivo.

Outro ponto defendido por fontes de A TARDE é de que Ivana é o nome de preferência de Jerônimo, que afirmou a aliados que faria uma nova ofensiva para ter ela na chapa.

Apesar das investidas, Ivana resiste, inicialmente, porque não preparou um sucessor para seu capital político, o que pode espalhar voto.

Por último, Ivana resiste também porque sabe que será reeleita sem sustos para a Alba e, uma vez reeleita, será facilmente reconduzida para a presidência.