MUDANÇAS
Lula anuncia saída de 18 ministros para eleições de 2026
Trocas devem ser confirmadas até o fim da semana
Por Ane Catarine
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira, 31, a saída de ao menos 18 ministros do governo para disputar as eleições de 2026. Após reunião no Palácio do Planalto, foi divulgada uma lista com 14 trocas já definidas nas pastas.
As substituições, como informado pelo Portal A TARDE, envolvem ministérios estratégicos, como Casa Civil, Fazenda, Educação, Saúde e Meio Ambiente, e fazem parte da reorganização do governo com foco nas eleições.
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Segundo Lula, as mudanças devem ser confirmadas até o fim desta semana.
“Pelo menos 14 companheiros já comunicaram que vão deixar o governo a partir de hoje, mais quatro vão anunciar daqui a pouco, e talvez mais alguns, porque até quinta-feira à noite é tempo de me avisar”, afirmou.
Confira abaixo as mudanças já anunciadas:
Agricultura e Pecuária
- Sai: Carlos Fávaro (disputa o Senado por MT)
- Entra: André de Paula (ex-Pesca e Aquicultura)
Casa Civil
- Sai: Rui Costa (disputa o Senado pela BA)
- Entra: Miriam Belchior (secretária-executiva)
Cidades
- Sai: Jader Filho (disputa vaga de deputado federal pelo PA)
- Entra: Antônio Vladimir Lima (secretário-executivo)
Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
- Sai: Paulo Teixeira (disputa vaga de deputado federal por SP)
- Entra: Fernanda Machiaveli (secretária-executiva; primeira mulher no cargo)
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- Sai: Geraldo Alckmin (pré-candidato a vice-presidente)
- Entra: Não definido
Direitos Humanos e da Cidadania
- Sai: Macaé Evaristo (disputa vaga de deputada estadual em MG)
- Entra: Janine Mello dos Santos (secretária-executiva)
Educação
- Sai: Camilo Santana (destino eleitoral ainda indefinido)
- Entra: Leonardo Barchini (secretário-executivo)
Esporte
- Sai: André Fufuca
- Entra: Paulo Henrique Cordeiro Perna
Fazenda
- Sai: Fernando Haddad (disputa o governo de SP)
- Entra: Dario Durigan (já no cargo)
Igualdade Racial
- Sai: Anielle Franco (disputa vaga de deputada federal pelo RJ)
- Entra: Rachel Barros de Oliveira (secretária-executiva)
Meio Ambiente e Mudança do Clima
- Sai: Marina Silva (deve disputar o Senado por SP)
- Entra: João Paulo Capobianco (secretário-executivo)
Pesca e Aquicultura
- Sai: André de Paula (vai para Agricultura)
- Entra: Rivetla Edipo Araújo Cruz (secretário-executivo)
Planejamento e Orçamento
- Sai: Simone Tebet (disputa o Senado por SP)
- Entra: Bruno Moretti
Portos e Aeroportos
- Sai: Silvio Costa Filho (disputa vaga de deputado federal por PE)
- Entra: Tomé Barros Monteiro da Franca (secretário-executivo)
Povos Indígenas
- Sai: Sônia Guajajara
- Entra: Eloy Terena (secretário-executivo)
Secretaria de Relações Institucionais
- Sai: Gleisi Hoffmann (disputa o Senado pelo PR)
- Entra: Não definido
Transportes
- Sai: Renan Filho (disputa o governo de AL)
- Entra: George Santoro (secretário-executivo)
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