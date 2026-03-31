Siga o A TARDE no Google

Lula anuncia saída de 18 ministros para eleições de 2026 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira, 31, a saída de ao menos 18 ministros do governo para disputar as eleições de 2026. Após reunião no Palácio do Planalto, foi divulgada uma lista com 14 trocas já definidas nas pastas.

As substituições, como informado pelo Portal A TARDE, envolvem ministérios estratégicos, como Casa Civil, Fazenda, Educação, Saúde e Meio Ambiente, e fazem parte da reorganização do governo com foco nas eleições.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Lula, as mudanças devem ser confirmadas até o fim desta semana.

“Pelo menos 14 companheiros já comunicaram que vão deixar o governo a partir de hoje, mais quatro vão anunciar daqui a pouco, e talvez mais alguns, porque até quinta-feira à noite é tempo de me avisar”, afirmou.

Confira abaixo as mudanças já anunciadas:

Agricultura e Pecuária

Sai: Carlos Fávaro (disputa o Senado por MT)

Entra: André de Paula (ex-Pesca e Aquicultura)

Casa Civil

Sai: Rui Costa (disputa o Senado pela BA)

Entra: Miriam Belchior (secretária-executiva)

Cidades

Sai: Jader Filho (disputa vaga de deputado federal pelo PA)

Entra: Antônio Vladimir Lima (secretário-executivo)

Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Sai: Paulo Teixeira (disputa vaga de deputado federal por SP)

Entra: Fernanda Machiaveli (secretária-executiva; primeira mulher no cargo)

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Sai: Geraldo Alckmin (pré-candidato a vice-presidente)

Entra: Não definido

Direitos Humanos e da Cidadania

Sai: Macaé Evaristo (disputa vaga de deputada estadual em MG)

Entra: Janine Mello dos Santos (secretária-executiva)

Educação

Sai: Camilo Santana (destino eleitoral ainda indefinido)

Entra: Leonardo Barchini (secretário-executivo)

Esporte

Sai: André Fufuca

Entra: Paulo Henrique Cordeiro Perna

Fazenda

Sai: Fernando Haddad (disputa o governo de SP)

Entra: Dario Durigan (já no cargo)

Igualdade Racial

Sai: Anielle Franco (disputa vaga de deputada federal pelo RJ)

Entra: Rachel Barros de Oliveira (secretária-executiva)

Meio Ambiente e Mudança do Clima

Sai: Marina Silva (deve disputar o Senado por SP)

Entra: João Paulo Capobianco (secretário-executivo)

Pesca e Aquicultura

Sai: André de Paula (vai para Agricultura)

Entra: Rivetla Edipo Araújo Cruz (secretário-executivo)

Planejamento e Orçamento

Sai: Simone Tebet (disputa o Senado por SP)

Entra: Bruno Moretti

Portos e Aeroportos

Sai: Silvio Costa Filho (disputa vaga de deputado federal por PE)

Entra: Tomé Barros Monteiro da Franca (secretário-executivo)

Povos Indígenas

Sai: Sônia Guajajara

Entra: Eloy Terena (secretário-executivo)

Secretaria de Relações Institucionais

Sai: Gleisi Hoffmann (disputa o Senado pelo PR)

Entra: Não definido

Transportes