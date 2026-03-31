Cacá Leão revela metas do PP para a Alba e Câmara dos Deputados

Cacá Leão é presidente do PP em Salvador e pré-candidato a deputado federal - Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

O pré-candidato a deputado federal, Cacá Leão (PP), revelou qual a meta do partido, do qual ele é presidente municipal, para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e para a Câmara dos Deputados, nas eleições de outubro deste ano.

O pepista deixou, nesta terça-feira, 31, a Secretaria Municipal de Governo da gestão Bruno Reis (União), em Salvador, para se dedicar à sua campanha à Câmara Federal, onde ele já teve mandato. O sucessor dele, em Salvador, será o pai, o agora ex-deputado federal, João Leão (PP).

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Nas eleições de 2022, o PP elegeu quatro deputados federais e seis estaduais. A meta, de acordo com Cacá Leão, é manter esse número ou até mesmo ampliar a quantidade de parlamentares da sigla nas duas casas.

"A gente tem aí três deputados federais — na eleição passada elegemos quatro: João Leão, Jorge Araújo e o deputado Claudio Cajado. Mas, até o fim da janela partidária, podemos ter ainda alguma surpresa; tenho feito algumas conversas. Quem sabe também tem mais dois deputados estaduais em conversas avançadas. Espero até amanhã poder fazer e concluir a filiação desses nomes", afirmou.

"Eu gostaria muito de ampliar [as bancadas]. Quem sabe eleger os três ou até quatro deputados federais. Temos diversos outros nomes aí na disputa. Temos uma conversa adiantada com um deputado federal ainda para a sua possível filiação. Elegemos seis deputados estaduais; no primeiro momento, perdemos dois. Tivemos quatro, vamos manter os cinco e, quem sabe, até ampliar para seis dentro da federação União Progressistas o número de deputados estaduais eleitos na Assembleia", concluiu Cacá.