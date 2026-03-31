Lula envia indicação de Messias ao STF para o Senado

Ministro da AGU, Jorge Messias, indicado por Lula ao STF. - Foto: João Cruz/Agência Brasil

O presidente Lula (PT) vai enviar ao Senado nesta terça-feira, 31, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). O comunicado foi feito pelo petista no final da reunião ministerial que comandou pela manhã no Palácio do Planalto, a qual marcou as saídas dos ministros que vão disputar as eleições.

Messias foi anunciado por Lula em 20 de novembro de 2025 como o escolhido para a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso, que deixou a Corte no dia 18 de outubro.

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Desde então, porém, o petista não enviou a indicação ao Senado por resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que entrou em embate com o governo porque queria que o colega Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fosse o indicado para a cadeira no STF.

Cenário pacificado

De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, Lula decidiu formalizar a indicação de Jorge Messias depois da atuação dos senadores baianos Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado e Otto Alencar (PSD), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que convenceram Davi Alcolumbre a não criar obstáculos na aprovação do chefe da AGU.

Otto inclusive já confirmou que marcará a sabatina de Messias assim que receber a indicação de Alcolumbre. "Agora a indicação vai para a mesa do Davi [Alcolumbre]. E a decisão fica com ele. Quem tem conversado com ele diretamente é o governo. Assim que ele enviar para a CCJ, vou realizar a leitura e marcar a sabatina", disse à CNN.