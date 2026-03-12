Alcolumbre nega reunião com Lula: “Não estou sabendo”

Lula e Davi Alcolumbre. - Foto: Sérgio Lima/AFP

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), negou que tenha uma reunião marcada nesta quinta-feira, 11, com o presidente Lula (PT). Ao ser questionado sobre o possível encontro, Alcolumbre respondeu "não estou sabendo".

Na última terça-feira (10), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) afirmou que Lula e Alcolumbre se reuniriam para discutir a indicação de Messias.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Até quinta-feira, certamente, eles conversarão. Já falaram mais de uma vez por telefone, sempre em conversas muito produtivas. Na semana passada, voltaram a conversar longamente, e agora devem se encontrar pessoalmente”, disse Randolfe.

Momento tenso

A possível aproximação entre eles ocorre em meio à pressão sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho de Lula, alvo de quebra de sigilo pela CPI do INSS, e a mobilização de parte da oposição pela investigação da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master.

Além da tentativa de reduzir a tensão política, interlocutores envolvidos nas articulações afirmam que o encontro esperado entre Lula e Alcolumbre também deve tratar de temas pendentes na relação entre o Planalto e o Senado, entre eles a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal.

Aliados relatam que Lula e Alcolumbre já conversaram por telefone na semana passada, em um movimento interpretado como a primeira tentativa de distensão após a escalada de tensão entre Planalto e Congresso, segundo o jornal O Globo.

A ligação ocorreu depois de declarações públicas do presidente do Senado sobre a relação entre os Poderes e abriu caminho para a possibilidade de uma conversa presencial.