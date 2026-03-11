Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECUOU

Toffoli se declara suspeito e deixa relatoria de CPI do Banco Master

Magistrado pediu que a relatoria fosse encaminhada para outro ministro da Corte

Redação

Por Redação

11/03/2026 - 18:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro Dias Toddoli abriu mão de relatoria de açãoque avalia instalação da CPI do Banco Master.
Ministro Dias Toddoli abriu mão de relatoria de açãoque avalia instalação da CPI do Banco Master. -

O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF) se declarou suspeito nesta quarta-feira, 11, e não vai mais relatar a ação que obriga a Câmara dos Deputados a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as fraudes no Banco Master. O magistrado pediu que a relatoria fosse encaminhada para outro ministro da Corte.

“Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes”, afirmou na decisão. Toffoli foi escolhido hoje para ser o relator da ação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No mês passado, Toffoli deixou a relatoria do caso após a Polícia Federal (PF) informar o presidente do STF, Edson Fachin, de que há menções a Toffoli em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no ano passado.

Leia Também:

Após caso Master, Banco Central anuncia liquidação de nova fintech
Lula fortalecido? PT aposta no Caso Master para o pleito de outubro
Escândalo do Banco Master deve influenciar eleições, diz Motta

CPI

O mandado de segurança para garantir a abertura da CPI foi protocolado pelo deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). O pedido no STF alega que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), agiu com “omissão inconstitucional” na instalação da CPI que deveria investigar a relação.

A peça ressalta que a “prolongada inércia na investigação de graves fraudes financeiras, como as que envolvem o Banco Master e o BRB, pode causar danos irreparáveis ao sistema financeiro, à confiança dos investidores e à própria imagem da fiscalização parlamentar”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster cpi Dias Toffoli

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Dias Toddoli abriu mão de relatoria de açãoque avalia instalação da CPI do Banco Master.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Ministro Dias Toddoli abriu mão de relatoria de açãoque avalia instalação da CPI do Banco Master.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ministro Dias Toddoli abriu mão de relatoria de açãoque avalia instalação da CPI do Banco Master.
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ministro Dias Toddoli abriu mão de relatoria de açãoque avalia instalação da CPI do Banco Master.
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x