Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Toffoli é sorteado relator de pedido de CPI sobre Banco Master e BRB

Objetivo da comissão é investigar supostas fraudes financeiras

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/03/2026 - 17:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Escolha de Toffoli ocorre em momento delicado para magistrado
Escolha de Toffoli ocorre em momento delicado para magistrado -

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Federal Tribunal (STF), foi definido por sorteio ontem como o relator do mandado de segurança que pede a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional.

O objetivo da comissão é investigar supostas fraudes financeiras na relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O pedido foi apresentado pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que iniciou a coleta de assinaturas em 18 de novembro, um dia após a primeira prisão do banqueiro Daniel Vorcaro.

Leia Também:

Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia
Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão
Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM

No documento enviado ao tribunal, o parlamentar argumenta que a "prolongada inércia" na investigação do caso ameaça a confiança no sistema financeiro e a imagem da fiscalização parlamentar.

Histórico de tensões

A escolha de Toffoli ocorre em um momento delicado para o magistrado. Em 12 de fevereiro, ele se retirou da relatoria de processos ligados ao Master após pressão de seus pares e a revelação de conexões entre o ministro e o resort Tayayá, que tem entre seus sócios o próprio banco de Vorcaro.

Na ocasião, o Pleno do STF chegou a um consenso para evitar o desgaste da Corte: os ministros rejeitaram a suspeição de Toffoli, validando seus atos anteriores, mas aceitaram seu afastamento em nome da "preservação do tribunal".

A crise havia se agravado após um relatório da Polícia Federal (PF) apontar mensagens entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, discutindo pagamentos à empresa Maridt, da qual Toffoli é sócio.

Julgamento na Segunda Turma

Apesar do recuo anterior, Toffoli tem sinalizado a interlocutores que pretende registrar sua posição nos desdobramentos do caso. Na próxima sessão da Segunda Turma — composta por Gilmar Mendes (presidente), André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux, além de Toffoli —, o colegiado deve decidir sobre a manutenção da prisão de Vorcaro.

Ao participar desta etapa, o ministro busca consolidar a tese de que não possui vínculos de amizade com o banqueiro nem recebeu valores ilícitos. Em nota oficial, ele reiterou que sua participação na empresa Maridt é pública e lícita.

Atualmente, a relatoria dos processos principais sobre o Banco Master está com o ministro André Mendonça, também escolhido por sorteio após a saída de Toffoli em fevereiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster cpi Daniel Vorcaro fraudes financeiras Rodrigo Rollemberg supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Escolha de Toffoli ocorre em momento delicado para magistrado
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Escolha de Toffoli ocorre em momento delicado para magistrado
Play

Urgente! Muro do Aeroporto de Congonhas desaba após chuva; veja

Escolha de Toffoli ocorre em momento delicado para magistrado
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Escolha de Toffoli ocorre em momento delicado para magistrado
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

x