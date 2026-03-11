Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

CPI pode ouvir Eduardo Leite e votar sigilo de cunhado de Vorcaro

Confira as atividades da comissão nesta quarta-feira, 11

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/03/2026 - 7:42 h | Atualizada em 11/03/2026 - 7:52

Siga o A TARDE no Google

Google icon
CPI do Crime Organizado
CPI do Crime Organizado -

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), pode prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 11.

O chefe do Executivo gaúcho deve falar sobre a atuação de facções criminosas no estado e apresentar as ações do governo no combate ao crime.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O colegiado também convocou para esta quarta-feira a oitiva de João Carlos Falbo Mansur, ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. Até o momento, porém, não há confirmação sobre as presenças.

Leia Também:

Banco Master: CPI define data para votar convocação de Toffoli
Banco Master: CPI convoca irmãos de Toffoli em nova fase do caso
Hugo Motta enterra CPI do Banco Master: "Temos 16 pedidos na frente"
CPI do INSS: parlamentares pedem mais 4 meses para investigar casos

Outras atividades

A CPI do Crime Organizado também tem na pauta desta quarta-feira a votação de requerimentos de convocação e pedidos de quebra de sigilo relacionados a investigações em andamento.

Entre os requerimentos que podem ser analisados está a convocação do ex-diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, Paulo Sérgio Neves de Souza, e do ex-servidor Belline Santana, também do Banco Central.

Ambos foram alvo de operação da Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master.

A CPI ainda deve votar a quebra de sigilo de Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Disputas judiciais travam investigação do Banco Master

A CPI do Crime Organizado tenta avançar nas apurações sobre o caso do Banco Master, mas tem enfrentado reveses.

Na última quarta-feira, 4, estava prevista a oitiva de Daniel Vorcaro e de Fabiano Campos Zettel, mas a sessão foi cancelada após a ausência dos convocados.

Na segunda-feira, 9, a comissão recorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o depoimento de Vorcaro. Uma decisão do ministro André Mendonça tornou facultativa, e não obrigatória, a presença do banqueiro na comissão.

Vorcaro está preso preventivamente, mas obteve autorização judicial para comparecer a comissões no Senado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Câmara dos Deputados CPI do crime organizado Eduardo Leite

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CPI do Crime Organizado
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

CPI do Crime Organizado
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

CPI do Crime Organizado
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

CPI do Crime Organizado
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x