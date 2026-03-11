INVESTIGAÇÃO
CPI pode ouvir Eduardo Leite e votar sigilo de cunhado de Vorcaro
Confira as atividades da comissão nesta quarta-feira, 11
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), pode prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 11.
O chefe do Executivo gaúcho deve falar sobre a atuação de facções criminosas no estado e apresentar as ações do governo no combate ao crime.
O colegiado também convocou para esta quarta-feira a oitiva de João Carlos Falbo Mansur, ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. Até o momento, porém, não há confirmação sobre as presenças.
Leia Também:
Outras atividades
A CPI do Crime Organizado também tem na pauta desta quarta-feira a votação de requerimentos de convocação e pedidos de quebra de sigilo relacionados a investigações em andamento.
Entre os requerimentos que podem ser analisados está a convocação do ex-diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, Paulo Sérgio Neves de Souza, e do ex-servidor Belline Santana, também do Banco Central.
Ambos foram alvo de operação da Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master.
A CPI ainda deve votar a quebra de sigilo de Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Disputas judiciais travam investigação do Banco Master
A CPI do Crime Organizado tenta avançar nas apurações sobre o caso do Banco Master, mas tem enfrentado reveses.
Na última quarta-feira, 4, estava prevista a oitiva de Daniel Vorcaro e de Fabiano Campos Zettel, mas a sessão foi cancelada após a ausência dos convocados.
Na segunda-feira, 9, a comissão recorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o depoimento de Vorcaro. Uma decisão do ministro André Mendonça tornou facultativa, e não obrigatória, a presença do banqueiro na comissão.
Vorcaro está preso preventivamente, mas obteve autorização judicial para comparecer a comissões no Senado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes