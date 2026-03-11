Menu
POLÍTICA

Zanin assume relatoria da CPI do Banco Master no STF

Ministro do STF substitui Dias Toffoli, declarado suspeito

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/03/2026 - 20:06 h

Cristiano Zanin, ministro do STF
Cristiano Zanin, ministro do STF -

O ministro Cristiano Zanin foi sorteado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, para assumir a relatoria do pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Banco Master.

Zanin foi escolhido após Dias Toffoli, ministro sorteado inicialmente, se declarar suspeito para analisar o caso, uma vez que seu nome foi citado em conversas e nas investigações.

"Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à Presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes", afirmou Dias Toffoli ao se declarar suspeito.

Dias Toffoli

Dias Toffoli, que se declarou suspeito para analisar o pedido, de autoria do deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), já havia deixado a relatoria do caso na Corte no último mês.

O magistrado é apontado como sócio de uma empresa que vendeu parte de um resort no Paraná ao fundo ligado ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Master.

x