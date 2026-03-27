Os bombardeios que levaram o Brasil à 2ª Guerra, o caso como foi
Isaías Ribeiro narra em seu novo livro o bombardeio do navio Itagiba
Já que ponto de vista é a vista de um ponto, como a 2ª Guerra Mundial teve os seus estertores vistos de cá do Brasil, na pele dos próprios brasileiros? É essa história que o economista Isaías Ribeiro conta no livro 1942 de Cairu – Traços Históricos, ontem lançado solenemente com todas as pompas culturais na Câmara de Cairu, o palco do caso.
Em agosto de 1942, a 5,6 km da praia do Guaibim, em Valença, e do Morro de São Paulo, a ponta norte do arquipélago de Cairu, o navio Itagiba foi bombardeado por submarinos alemães. O Arará, que estava na área, foi socorrer as vítimas e também acabou bombardeado, o que determinou a entrada do Brasil na 2ª Guerra. Fala Isaías:
– Eu quis mostrar um fato que impactou muito a vida do pessoal daqui.
Dois tempos – O episódio já foi objeto de muitos estudos, inclusive acadêmicos, mas contado por um filho de Cairu, que conviveu com muita gente que viveu o drama na pele, é a primeira vez.
Cíntia Palma, secretária de Cultura de Cairu, disse que a obra dá uma grande contribuição cultural para os baianos e por isso justificou o lançamento com a apresentação de manifestações culturais históricas, como Chegança, Reisado, Dondoca e Barquinha.
– Eu li o livro. Ele na primeira parte descreve Cairu com sua vidinha, com os alfaiates, e toda a sua rotina. Depois, a guerra em si, com todos os seus terrores.
O assunto até hoje gera discussões, e foi nesse converseiro que Isaías pongou.
Com Cocá e Jerônimo na briga, a nação indígena está em cena
Com a confirmação, ontem, de Zé Cocá (PP) como vice de ACM Neto, a briga de 2026 ganhou um forte toque indígena, segundo as piadas que circulam nos bastidores da política baiana.
Um governista disparou: “Neto levou o Cocá, mas de que adianta se o arco e a flecha ficaram com Jerônimo?”. Só para lembrar, Jerônimo se declara indígena, nascido em Aiquara, região de Jequié.
Lá em Jequié, em 2022, Cocá apoiava ACM Neto, e Jerônimo ganhou nos dois turnos, fato que anima as conversas no pedaço: e como será em 2026, já que Cocá se reelegeu em 2024 com mais de 90% dos votos?
Esse cenário turbina o imaginário nas rodas de conversa, com o pessoal dizendo que aquela música de Jorge Ben Jor que Baby Consuelo marcou época cantando, Todo Dia Era dia de Índio, cai bem agora
Prefeitos têm encontro hoje
Prefeitos baianos se reúnem, hoje (das 10h às 13h), no Centro de Convenções de Salvador, no Encontro Estadual de Prefeitos, evento promovido pela UPB. O ainda ministro Rui Costa está na agenda.
Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, disse que o Encontro é muito importante para os gestores:
– Vamos conversar sobre muita coisa boa, para ampliar as chances de acerto.
Radiovaldo apoia a ideia de recomprar a Landulpho
Historicamente ligado ao Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, o deputado Radiovaldo Costa (PT) diz ter adorado a fala do presidente Lula, admitindo a recompra da antiga Refinaria Landulpho Alves, hoje Acelen, pertencente ao Mubadala Investiment Company.
– Se a Petrobras voltar a operar na refinaria, a gente deixa de ficar refém de um monopólio privado e passaremos a ter uma política de preços mais equilibrada.
No governo de Bolsonaro, além da Landulpho, foram privatizadas as refinarias da Amazônia (AM) e a Potiguar. Resultado: a Petrobras só vende petróleo a elas por preços internacionais, o que faz o combustíveis subir assim que o petróleo sobe por lá.
REGISTROS
Calote em Santo Amaro
Flaviano Bonfim (UB), prefeito de Santo Amaro, colheu bons frutos com a Festa da Purificação, de 23 de janeiro a 2 de fevereiro, na qual se apresentaram grandes artistas, entre eles Luiz Caldas, Filhos de Jorge, Psirico e Rachel Reis, mas agora colhe impropérios: não pagou a ninguém. Artistas dizem que já estão em abril e não viram a cor de um centavo.
Reza em Ibotirama
Dizem em Ibotirama que alguns lá estão rezando com todo fervor para São Sebastião, o padroeiro. A pedida: se o senador Otto Alencar (PSD) virar ministro das Relações Institucionais, como se cogita, Terence Lessa, ex-prefeito de lá, que é o suplente, vira senador.
Luciano Souza
Luciano Santos de Souza, sócio-fundador da Lex e da All Tax Platform, recebe, hoje (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. A iniciativa é do deputado Rosemberg Pinto (PT).
João Carlos Salles
Quem também entrou na lista para receber a Comenda 2 de Julho foi o professor João Carlos Salles, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O deputado Hilton Coelho (PSOL) apresentou a proposta ontem.
