As pesquisas federais sinalizam jogo trincado. A campanha vai definir

Presidente Lula, pré-candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Evaristo Sá | AFP

Que me dizes da pesquisa AtlasIntel que mostrou Lula vencendo em todos os cenários, no 1º turno, mas perdendo para Flávio Bolsonaro no 2º?

A pergunta aí vem do leitor Gerson Oliveira, do bairro de Nazaré, Salvador. E a resposta é óbvia: não só o AtlasIntel, mas todos os institutos estão mostrando um jogo trincado, já que Lula lidera em todos, mas também em todos os candidatos secundários, a grande maioria da direita, somados, superam ele.

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No bojo da coisa, há outro ingrediente expressivo, a guerra que os EUA deflagraram contra o Irã. Em um planeta todo dependente de petróleo conturbar a teia bate cá. Sobe o diesel, sobe tudo. Em tese, isso não é bom para Lula, mas tem a campanha eleitoral em que o assunto vai entrar inevitavelmente, cada um querendo empurrar para o outro a paternidade do filho maldito.

Confusão – No início do governo, Donald Trump, o presidente dos EUA, era bolsonarista e chegou a decretar o tarifaço contra o Brasil, tentando atingir Lula. Depois, viu que mais perdia, recuou.

Lula até ganhou ponto pela forma como reagiu, mas o cenário hoje é outro, bate no bolso de todo mundo por cá. E isso, fatalmente, vai entrar na campanha, na nossa opinião, o fator definidor.

Pesquisas não definem eleições, ressalte-se, mas sinalizam. E as que têm sido divulgadas mostram, unanimemente, a confusão que o mundo vive, e o Brasil também. Claro que vão ter as puxadas para os assuntos locais. Resta ver o que vai colar ou não.

Na Alba, ponte Salvador-Itaparica sobrou. Debate ficou para depois

Pelo tamanho do impacto que vai causar na configuração socioeconômica da Bahia, o debate sobre o projeto da ponte Salvador-Itaparica, que aconteceria ontem na Comissão de Meio Ambiente da Alba, minguou.

Em cima da hora, a Seinfra avisou que, em razão de compromissos institucionais previamente agendados para a referida data, não seria possível atender ao convite. O presidente da Comissão, José de Arimatéia (Republicanos), não escondeu a decepção:

– É lamentável, porque muitas pessoas estavam se preparando para vir. Espero que não deixem de comparecer na próxima data.

Mas, ficou no ar outra questão, a política: será que a desistência foi por que Arimatéia é da oposição?

As obras da ponte começarão em 4 de junho, a cinco meses das eleições 2026.

Euclides na espera de Cocá

O deputado Euclides Fernandes (PT) diz só estar esperando a confirmação do nome de Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, de quem sempre foi adversário, como vice de ACM Neto para soltar a mágoa:

– O governo ficou o tempo inteiro tratando nós, os aliados de sempre, a pão de ló e dando todas as canjas a Cocá. E agora recebe o troco.

Em Jequié, a queixa dos governistas é geral.

Luciano Ribeiro está fora da disputa 2026. Por quê?

O deputado Luciano Ribeiro (UB), herdeiro da vaga de Alan Sanches na Alba, está fora da disputa de 2026. Justo ele, que entre 2005 e 2012 foi prefeito de Caculé por dois mandatos, e, em 2014, se elegeu deputado estadual, além de ser, desde sempre, amigo de ACM Neto.

– Não me preparei para encarar a disputa deste ano. Tornei-me deputado agora numa circunstância que não desejei e nem desajaria.

Luciano, em 2024, disputou a prefeitura de Caculé e perdeu para Pedrão (PSB), o atual prefeito, que é governista. E diz fazer sua aposta para o futuro com Neto.

Por enquanto, ele leva a vida de deputado normal, mas sem expectativas eleitorais pessoais.

REGISTROS

Rebate falso

A imprensa do sudoeste baiano noticiou que, na noite de terça última, um avião caiu no momento em que chovia e trovejava muito em área de mata fechada da Serra Geral, perto do povoado de Poções, município de Urandi. Os bombeiros vasculharam a área e desvendaram o caso: foi uma grande pedra que rolou montanha abaixo.

A vida de Zé Ronaldo

Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, anunciou esta semana que vai fazer um livro sobre a vida dele. Turbinou o tititi feirense. Ele foi vereador, três vezes deputado estadual, deputado federal e está no quinto mandato de prefeito. Dizem que se ele contar tudo, tudinho, vai bombar.

Ordem dos Capelães

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), que é bispo da Igreja Universal, pilota, hoje (14h), sessão especial na Alba para homenagear a Ordem dos Capelães do Brasil. Ele diz que a instituição tem trabalhos notáveis na assistência hospitalar, prisional e escolar.

Comportas

Cachoeira e São Félix, duas cidades que ficam logo abaixo da barragem de Pedra do Cavalo, respiraram aliviadas. As comportas da dita cuja foram abertas dia 9, mas anteontem foram fechadas. A chuva parou.