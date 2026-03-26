As pesquisas federais sinalizam jogo trincado. A campanha vai definir
Tendências eleitorais indicam Lula liderando, enquanto Flávio Bolsonaro surge como forte adversário
Que me dizes da pesquisa AtlasIntel que mostrou Lula vencendo em todos os cenários, no 1º turno, mas perdendo para Flávio Bolsonaro no 2º?
A pergunta aí vem do leitor Gerson Oliveira, do bairro de Nazaré, Salvador. E a resposta é óbvia: não só o AtlasIntel, mas todos os institutos estão mostrando um jogo trincado, já que Lula lidera em todos, mas também em todos os candidatos secundários, a grande maioria da direita, somados, superam ele.
No bojo da coisa, há outro ingrediente expressivo, a guerra que os EUA deflagraram contra o Irã. Em um planeta todo dependente de petróleo conturbar a teia bate cá. Sobe o diesel, sobe tudo. Em tese, isso não é bom para Lula, mas tem a campanha eleitoral em que o assunto vai entrar inevitavelmente, cada um querendo empurrar para o outro a paternidade do filho maldito.
Confusão – No início do governo, Donald Trump, o presidente dos EUA, era bolsonarista e chegou a decretar o tarifaço contra o Brasil, tentando atingir Lula. Depois, viu que mais perdia, recuou.
Lula até ganhou ponto pela forma como reagiu, mas o cenário hoje é outro, bate no bolso de todo mundo por cá. E isso, fatalmente, vai entrar na campanha, na nossa opinião, o fator definidor.
Pesquisas não definem eleições, ressalte-se, mas sinalizam. E as que têm sido divulgadas mostram, unanimemente, a confusão que o mundo vive, e o Brasil também. Claro que vão ter as puxadas para os assuntos locais. Resta ver o que vai colar ou não.
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Na Alba, ponte Salvador-Itaparica sobrou. Debate ficou para depois
Pelo tamanho do impacto que vai causar na configuração socioeconômica da Bahia, o debate sobre o projeto da ponte Salvador-Itaparica, que aconteceria ontem na Comissão de Meio Ambiente da Alba, minguou.
Em cima da hora, a Seinfra avisou que, em razão de compromissos institucionais previamente agendados para a referida data, não seria possível atender ao convite. O presidente da Comissão, José de Arimatéia (Republicanos), não escondeu a decepção:
– É lamentável, porque muitas pessoas estavam se preparando para vir. Espero que não deixem de comparecer na próxima data.
Mas, ficou no ar outra questão, a política: será que a desistência foi por que Arimatéia é da oposição?
As obras da ponte começarão em 4 de junho, a cinco meses das eleições 2026.
Euclides na espera de Cocá
O deputado Euclides Fernandes (PT) diz só estar esperando a confirmação do nome de Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, de quem sempre foi adversário, como vice de ACM Neto para soltar a mágoa:
– O governo ficou o tempo inteiro tratando nós, os aliados de sempre, a pão de ló e dando todas as canjas a Cocá. E agora recebe o troco.
Em Jequié, a queixa dos governistas é geral.
Luciano Ribeiro está fora da disputa 2026. Por quê?
O deputado Luciano Ribeiro (UB), herdeiro da vaga de Alan Sanches na Alba, está fora da disputa de 2026. Justo ele, que entre 2005 e 2012 foi prefeito de Caculé por dois mandatos, e, em 2014, se elegeu deputado estadual, além de ser, desde sempre, amigo de ACM Neto.
– Não me preparei para encarar a disputa deste ano. Tornei-me deputado agora numa circunstância que não desejei e nem desajaria.
Luciano, em 2024, disputou a prefeitura de Caculé e perdeu para Pedrão (PSB), o atual prefeito, que é governista. E diz fazer sua aposta para o futuro com Neto.
Por enquanto, ele leva a vida de deputado normal, mas sem expectativas eleitorais pessoais.
REGISTROS
Rebate falso
A imprensa do sudoeste baiano noticiou que, na noite de terça última, um avião caiu no momento em que chovia e trovejava muito em área de mata fechada da Serra Geral, perto do povoado de Poções, município de Urandi. Os bombeiros vasculharam a área e desvendaram o caso: foi uma grande pedra que rolou montanha abaixo.
A vida de Zé Ronaldo
Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, anunciou esta semana que vai fazer um livro sobre a vida dele. Turbinou o tititi feirense. Ele foi vereador, três vezes deputado estadual, deputado federal e está no quinto mandato de prefeito. Dizem que se ele contar tudo, tudinho, vai bombar.
Ordem dos Capelães
O deputado José de Arimatéia (Republicanos), que é bispo da Igreja Universal, pilota, hoje (14h), sessão especial na Alba para homenagear a Ordem dos Capelães do Brasil. Ele diz que a instituição tem trabalhos notáveis na assistência hospitalar, prisional e escolar.
Comportas
Cachoeira e São Félix, duas cidades que ficam logo abaixo da barragem de Pedra do Cavalo, respiraram aliviadas. As comportas da dita cuja foram abertas dia 9, mas anteontem foram fechadas. A chuva parou.
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