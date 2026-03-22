AVANÇO
Ponte Salvador-Itaparica: obra ganha novo passo antes de início
Evento será realizado pela Assembleia Legislativa do Estado
Por Ane Catarine
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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza na próxima quarta-feira, 25, às 10h, uma audiência pública para apresentação do projeto da Ponte Salvador–Itaparica.
O encontro será conduzido pela Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, na Sala das Comissões Eliel Martins.
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A apresentação ficará a cargo da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, que deve detalhar os principais pontos do projeto, considerado uma das maiores obras de infraestrutura do estado.
Avanço nas obras
O governo da Bahia, liderado por Jerônimo Rodrigues (PT), já assinou um contrato com a Petrobras para uso de um canteiro de obras que dará suporte à construção da ponte.
A área fica em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, e será utilizada para a produção de peças estruturais do empreendimento.
Segundo a Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, outros dois canteiros serão instalados na região da Jequitaia, em Salvador, e no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.
O que se sabe sobre a ponte
A Ponte Salvador–Itaparica é considerada a maior estrutura da América Latina sobre lâmina d’água.
O projeto prevê ligação entre a região do Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador, e a região da Gameleira, em Vera Cruz.
- Investimento: cerca de R$ 10,6 bilhões, por meio de parceria público-privada
- Início das obras: junho de 2026
- Entrega prevista: junho de 2031
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