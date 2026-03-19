Ponte Salvador-Itaparica e Enseada geram mais de 2 mil vagas de qualificação

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Estaleiro Enseada em Maragogipe - Foto: Divulgação

As obras para construção da Ponte Salvador-Itaparica deve gerar cerca de 2.060 vagas de qualificação profissional para atuação nas atividades do Estaleiro Enseada, localizado em Maragogipe.

A oferta das vagas de qualificação foram anunciadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e também se estende ao estaleiro, após o retorno do investimento da indústria naval no estado.

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A iniciativa conta com investimento de R$ 1,8 milhão e contempla moradores dos territórios Metropolitano de Salvador e do Recôncavo Baiano.

Segundo o secretário Augusto Vasconcelos, responsável pela pasta, a ação do Governo do Estado representa uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

“São 2.060 vagas de qualificação profissional, tanto para quem deseja trabalhar no Estaleiro Enseada, com a retomada da indústria naval, quanto para aqueles que vão atuar nas obras da Ponte Salvador–Itaparica”, afirmou.

Sobre vagas e turmas

Do total de oportunidades, 1.400 são destinadas à qualificação para atuação nas obras da ponte. Outras 660 vagas são voltadas ao Estaleiro Enseada, com foco na indústria naval no estado.

As primeiras turmas de capacitação começam na próxima segunda-feira, 23, no município de Maragogipe. Inicialmente, três turmas irão qualificar cerca de 60 trabalhadores, voltados às atividades no estaleiro.

Quais são as cidades contempladas com as vagas?

As ações contemplam os seguintes municípios do Recôncavo e da Região Metropolitana de Salvador, como:

Maragogipe;

Cachoeira;

São Félix;

Nazaré;

Valença;

Vera Cruz;

Salvador.

De acordo com a Setre, novas encomendas podem impulsionar ainda mais a geração de empregos no Estaleiro Enseada, com a possibilidade de abertura de até mil novas vagas nos próximos meses.