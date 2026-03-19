Construção de novo campus do IFBA recebe autorização do MEC

Solenidade aconteceu no município de Poções - Foto: Angelo Miguel/MEC

O Ministério da Educação (MEC) autorizou, nesta quinta-feira, 19, o início das obras do Campus Poções, do Instituto Federal da Bahia (IFBA), com um investimento de R$ 15 milhões oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Além desse valor, outros R$ 10 milhões estão previstos para a aquisição de mobílias e equipamentos, que serão liberados quando a obra estiver em fase final de construção

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A iniciativa integra as ações do governo federal para a expansão e o fortalecimento da educação profissional e tecnológica no país. Ao todo, o IFBA recebeu investimento de R$ 110,7 milhões em obras do Novo PAC.

Investimento em educação

Durante a solenidade, que aconteceu no município de Poções, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a Bahia está recebendo R$ 2,5 bilhões de investimentos do Novo PAC para a educação.

Com este valor serão construídas:

134 novas creches;

62 escolas de tempo integral;

aquisição de 342 ônibus escolares para os municípios baianos.

“Com a construção dos novos campus na Bahia, vamos chegar a 46 campi de institutos federais no estado. A obra do campus de Poções já começou e aqui ao lado tem o prédio provisório, já reformado, bonito, onde já vai começar os cursos técnicos para atender à região. Seis ônibus saem daqui todos os dias para levar os estudantes para estudarem no Instituto Federal de Vitória da Conquista, mas agora Poções vai ter um instituto federal para não precisar que os alunos tenham que viajar para poder ter a oportunidade de estudar”, ressaltou.

Presente ao ato solene, a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, lembrou dos investimentos estaduais na região em reformas, ampliações e construção de novas escolas. “A educação é a ferramenta capaz de transformar vidas, e o fortalecimento da rede no Oeste demonstra o compromisso do Governo do Estado com o futuro dos estudantes e o desenvolvimento da região.”

Solenidade aconteceu no município de Poções | Foto: Luidy Santiago

A reitora do IFBA, Luzia Matos Mota, afirmou que a construção do novo instituto mostra a importância da cidade de Poções para o desenvolvimento da Bahia.

“Essa sede provisória e a construção que está sendo anunciada é a prova de que o trabalho conjunto dá muito certo. É o trabalho do Instituto Federal da Bahia, com a prefeitura de Poções, com o governo do estado, com os parlamentares e com o governo federal. Esse trabalho colaborativo nos trouxe até aqui”, apontou.

Entenda o novo campus

O novo campus do IFBA vai contar com um prédio principal sendo o pavilhão acadêmico e administrativo com cerca de 2,7 mil m², que abrigará:

salas de aula;

laboratórios;

auditório;

biblioteca;

espaços de coordenação;

refeitório.

IFBA recebe novos investimentos para expansão e infraestrutura

O Instituto Federal da Bahia deve ampliar sua atuação com novos investimentos do programa Novo PAC, voltados à expansão de campi, melhoria da infraestrutura e aumento da oferta de vagas.

Atualmente, a instituição conta com 24 campi e um polo de inovação, atendendo mais de 31 mil estudantes em cursos técnicos, de graduação e pós-graduação.

Campus Poções terá início das aulas em abril

O campus do IFBA em Poções já funciona em sede provisória cedida pela prefeitura. O edital para seleção de estudantes será aberto em 23 de março, com previsão de início das aulas em 15 de abril.

Entre os cursos de qualificação profissional ofertados estão:

Microempreendedor Individual (MEI)

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Eletricista de sistemas de energias renováveis

Operador de computador

Novo PAC prevê R$ 1,4 bilhão para consolidação

O Novo PAC destinará R$ 1,4 bilhão para a consolidação dos institutos federais em todo o país. O foco é estruturar unidades que ainda não possuem infraestrutura completa.

As prioridades incluem:

Construção de restaurantes estudantis

Bibliotecas

Salas de aula e laboratórios

Quadras poliesportivas

Sedes definitivas

Para o IFBA, estão previstos R$ 10,8 milhões nessa etapa. Entre 2023 e 2025, já foram repassados R$ 4,6 milhões, com previsão de mais R$ 6,8 milhões.

Expansão prevê novos campi e mais vagas

Na frente de expansão, o governo federal prevê a criação de mais de 100 novas unidades de institutos federais, com investimento total de R$ 2,5 bilhões.

A expectativa é gerar mais de 142 mil novas vagas em educação profissional e tecnológica em todo o Brasil.

Para o IFBA, serão destinados R$ 100 milhões para construção e aquisição de equipamentos de novos campi, incluindo unidades em:

Itabuna

Macaúbas

Salvador

Cada campus terá investimento médio de R$ 25 milhões e capacidade para atender cerca de 1.400 estudantes.