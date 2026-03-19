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Grupo agita bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos na praia de Copacabana

ALERTA

Aliança EUA-Israel acende alerta sobre militares israelenses no Brasil

Ao Portal A TARDE, Hilton Coelho pediu ação imediata do governo federal

Grupo agita bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos na praia de Copacabana - Foto MAURO PIMENTEL/AFP

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Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/03/2026 - 14:14 h | Atualizada em 19/03/2026 - 17:11

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O deputado estadual Hilton Coelho (Psol) afirmou nesta quinta-feira, 19, que a forte aliança entre Estados Unidos e Israel, em meio à escalada de conflitos no Oriente Médio, exige atenção redobrada do Brasil diante da presença de militares israelenses no país.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o parlamentar alertou que a circulação desses agentes pode representar um risco, sobretudo por envolver militares ligados a operações internacionais questionadas por violações de direitos humanos.

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Segundo ele, a relação estratégica entre os EUA e Israel, marcada por amplo apoio militar e cooperação em ações de defesa , amplia a preocupação com eventuais reflexos desse cenário em território brasileiro.

“Diante da atual escalada de conflitos no Oriente Médio e da aliança estratégica entre Israel e os Estados Unidos, a presença de militares israelenses em território brasileiro acende um alerta importante. Não apenas do ponto de vista da soberania nacional, mas também da segurança e da coerência diplomática do Brasil”, disse.

Medidas restritivas na Assembleia Legislativa

Hilton protocolou uma indicação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pedindo ao governo federal medidas para restringir a entrada desses militares. Ainda durante entrevista, o parlamentar defendeu que o país não pode se tornar espaço de livre circulação para agentes vinculados a conflitos armados.

“É preciso cautela e ação firme do Estado brasileiro para evitar que o Brasil seja associado, ainda que indiretamente, a práticas que violam o direito internacional e os direitos humanos”, reforçou.

Hilton Coelho quer impedir circulação de militares israelenses no Brasil
Hilton Coelho quer impedir circulação de militares israelenses no Brasil | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Não são estrangeiros comum”

Ao justificar a proposta, Hilton Coelho destacou que não se trata de turistas comuns, mas de agentes que podem ter atuado em operações com denúncias de violência contra civis.

“Permitir essa circulação sem controle ou investigação é expor o país à banalização da violência e à normalização da impunidade”, disse.

Leia Também:

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Pressão internacional e risco de ingerência

A preocupação do deputado também ocorre em meio a movimentos recentes dos Estados Unidos, aliado estratégico de Israel, que avaliam classificar facções brasileiras como o PCC e o CV como organizações terroristas.

A medida ainda não foi oficializada, mas especialistas alertam que esse tipo de classificação pode ampliar a atuação internacional dos EUA e gerar possíveis ações militares no território brasileiro.

Entenda

  • O que é uma Indicação na Alba? Diferente de um Projeto de Lei, a indicação é uma sugestão formal que o Legislativo baiano faz a outros órgãos (neste caso, ao Governo Federal) para que tomem providências sobre um tema específico.
  • A "Lei Anti-Terrorismo" no Brasil: O Brasil possui a Lei 13.260/2016, que define terrorismo, mas a classificação de facções criminosas como o PCC e CV sob essa ótica é um tema de intenso debate jurídico e de soberania.
  • Acordos de Cooperação: Brasil e Israel possuem diversos acordos de cooperação em segurança e tecnologia, o que facilita a circulação de agentes para treinamentos e feiras de defesa, ponto central do questionamento do deputado.

Como Acompanhar Propostas na Alba

Se você deseja acompanhar esta e outras movimentações do deputado Hilton Coelho ou da Assembleia Legislativa da Bahia, utilize os canais oficiais:

  • Portal da Alba: al.ba.gov.br (Pesquise por "Proposições" e digite o nome do parlamentar).
  • Diário Oficial do Legislativo: Publicado diariamente com o resumo de todas as indicações e projetos lidos em plenário.

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