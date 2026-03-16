Salvador-Itaparica: governo define prazo para entregar maior ponte da América Latina

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Projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação | Projeto Ponte Salvador-Itaparica

A Ponte Salvador-Itaparica, considerada o maior equipamento sobre lâmina d’água da América Latina, com 12,4 quilômetros, deve ser entregue aos baianos em 2031. Essa é a projeção feita pelo governo da Bahia.

O planejamento da gestão estadual, conforme já divulgado pelo Portal A TARDE, é que as obras de construção da nova estrutura seja iniciada no dia 4 de junho deste ano.

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A autorização para a implantação de uma plataforma provisória, de acordo com o secretário da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste – Ponte Salvador-Itaparica (SVPonte), Mateus Simões Dias, deve ser oficializada em breve.

“Estamos avançando nas etapas preparatórias da obra. A autorização para a plataforma provisória deve sair nos próximos dias e a licença de instalação é esperada até o final de maio. Mantemos o prazo contratual para início das fundações em 4 de junho de 2026”, disse, nesta segunda-feira, 16, no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ponte Salvador-Itaparia: cronograma detalhado no TCE

Nesse sentido, o cronograma das atualizado sobre a ponte foi apresentado nesta tarde, ao TCE, pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, na sede da Corte, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Segundo ele, o projeto vem sendo conduzido com diálogo institucional com órgãos de controle e comunidades tradicionais, especialmente no processo de licenciamento ambiental.

“Todas as comunidades tradicionais estão sendo ouvidas no processo, incluindo pescadores, povos tradicionais e terreiros de matriz africana na ilha. As reivindicações estão sendo consideradas no licenciamento ambiental”, afirmou.

Reunião no TCE | Foto: Divulgação | TCE

O que foi tratado na reunião?

Na ocasião, os presentes foram apresentados as seguintes demandas:

o estágio atual do projeto;

o andamento do licenciamento ambiental;

a análise dos projetos de engenharia;

e o detalhamento das etapas preparatórias para o início da construção da ponte.

Quanto custa a Ponte Salvador-Itaparica?

Com investimento estimado em cerca de R$ 11 bilhões, a Ponte Salvador–Itaparica deverá se tornar a maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina, com 12,4 quilômetros de extensão sobre o espelho d’água.

O projeto prevê um vão central de aproximadamente 400 metros de largura para navegação e cerca de 85 metros de altura livre, permitindo a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos.

O sistema viário também inclui acessos em Salvador e em Vera Cruz, além de uma variante rodoviária que contornará a área urbana da ilha e a duplicação de trechos rodoviários na região.

O que diz o TCE sobre a Ponte Salvador-Itaparica?

O presidente do TCE/BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, destacou que o Tribunal seguirá acompanhando o empreendimento. Segundo ele, o contrato prevê aportes públicos estimados em cerca de R$ 5,5 bilhões ao longo da execução da obra, condicionados ao cumprimento das etapas previstas.

“Trata-se de uma das obras mais importantes em planejamento e execução no país. O Tribunal participou da construção dessa modelagem e seguirá acompanhando sua execução de forma permanente”, afirmou.

Revisão do contrato

A procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli, destacou que, com a pandemia, o modelo inicialmente estruturado perdeu viabilidade econômica e precisou ser revisto.

“O desafio do Estado foi preservar o contrato e garantir sua execução sem elevar os custos para a população”, explicou.

Segundo a procuradora, a revisão permitiu manter o equilíbrio econômico do projeto e preservar condições consideradas vantajosas para o Estado.

“Conseguimos preservar o valor da tarifa dentro da perspectiva inicialmente projetada, mantendo a viabilidade do empreendimento e garantindo eficiência na gestão dos recursos públicos”, garantiu Camardelli.

Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica

O empreendimento será executado em quatro grandes trechos: