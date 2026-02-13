Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OBRAS

Ponte Salvador-Itaparica ganha novo fôlego para acelerar obras

Governo da Bahia firmou novo contrato com a Fipe por 39 meses

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/02/2026 - 10:22 h | Atualizada em 13/02/2026 - 10:34

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica -

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi contratada novamente pelo governo da Bahia para prestar consultoria técnica no acompanhamento da implantação da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 13.

O acordo prevê valor anual estimado em R$ 6.183.216,00 e prazo de 39 meses. Ao longo do período, o montante global pode ultrapassar os R$ 20 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o resumo do contrato, a FIPE prestará apoio técnico multidisciplinar à Secretaria Extraordinária do Sistema Viário do Oeste – Ponte Salvador-Itaparica (SVPONTE), responsável pela gestão do contrato de concessão e pela função de poder concedente na implantação do sistema rodoviário.

A contratação foi realizada por dispensa de licitação, conforme previsto na legislação. O secretário extraordinário da SVPONTE, Mateus da Cunha Dias, assina o ato publicado.

Leia Também:

Ponte Salvador-Itaparica: governo Lula entra em cena para destravar projeto
Como a Ponte Salvador-Itaparica beneficiará diretamente bairros da Cidade Baixa
Jerônimo espera Petrobras para construção da ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador-Itaparica: projeto básico já tem data de conclusão

Mudanças na fiscalização

Além da contratação da FIPE, o Diário Oficial traz alterações na estrutura de fiscalização do contrato de concessão nº 001/2020, que trata da implantação do sistema rodoviário da ponte.

Uma nova portaria designa o servidor Luan da Ressurreição Cavalcante para atuar como fiscal do contrato e institui comissão de gestão responsável pelo acompanhamento da execução.

O ato revoga portaria anterior publicada em janeiro, indicando reorganização interna na pasta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fipe Jerônimo Rodrigues obras ponte salvador-itaparica PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x