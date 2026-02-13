Ponte Salvador-Itaparica ganha novo fôlego para acelerar obras

Siga o A TARDE no Google

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi contratada novamente pelo governo da Bahia para prestar consultoria técnica no acompanhamento da implantação da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 13.

O acordo prevê valor anual estimado em R$ 6.183.216,00 e prazo de 39 meses. Ao longo do período, o montante global pode ultrapassar os R$ 20 milhões.

De acordo com o resumo do contrato, a FIPE prestará apoio técnico multidisciplinar à Secretaria Extraordinária do Sistema Viário do Oeste – Ponte Salvador-Itaparica (SVPONTE), responsável pela gestão do contrato de concessão e pela função de poder concedente na implantação do sistema rodoviário.

A contratação foi realizada por dispensa de licitação, conforme previsto na legislação. O secretário extraordinário da SVPONTE, Mateus da Cunha Dias, assina o ato publicado.

Mudanças na fiscalização

Além da contratação da FIPE, o Diário Oficial traz alterações na estrutura de fiscalização do contrato de concessão nº 001/2020, que trata da implantação do sistema rodoviário da ponte.

Uma nova portaria designa o servidor Luan da Ressurreição Cavalcante para atuar como fiscal do contrato e institui comissão de gestão responsável pelo acompanhamento da execução.

O ato revoga portaria anterior publicada em janeiro, indicando reorganização interna na pasta.