POLÍTICA
AVANÇO DAS OBRAS

Ponte Salvador-Itaparica: governo e Petrobras acertam uso de estaleiro

Estaleiro São Roque do Paraguaçu será usado como canteiro de obras

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

11/03/2026 - 20:24 h

Estaleiro São Roque do Paraguaçu pertence à Petrobras.
Após meses de negociação, o Governo da Bahia assinou o tão esperado contrato com a Petrobras para utilização do canteiro do Estaleiro São Roque do Paraguaçu, que vai apoiar a construção da Ponte Salvador-Itaparica.

Nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comemorou a novidade e explicou a importância da liberação da área para obra.

“É nesse espaço que vamos receber materiais e equipamentos vindos da China e também produzir parte das estruturas pré-moldadas da obra. Um passo concreto que mostra que esse grande projeto segue avançando”, celebrou.

“O contrato vai startar um investimento de R$ 60 milhões lá no canteiro para adaptação de pré-moldados e de camisas metálicas para as fundações da ponte”, informou o titular da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste da Ponte Salvador-Itaparica (Seponte), Mateus Dias.

A liberação da área localizada no município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, é um importante processo para a construção do equipamento. No estaleiro, devem ser produzidas as peças estruturais da ponte.

De acordo com a Concessionária Ponte-Salvador Itaparica, outros dois canteiros de obras serão implantados na região da Jequitaia, em Salvador, e no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Tudo sobre a Ponte Salvador-Itaparica

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

  • Investimento: Aproximadamente R$ 10,6 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).
  • Início das obras: Junho de 2026.
  • Entrega: Junho de 2031.
  • Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.

Geração de emprego

A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2 – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

x