Na briga pela direita, Edson Gomes emplaca um golaço, mas contra

Cantor Edson Gomes durante show - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

E eis que o cantor Edson Gomes, 70 anos, um dos arautos do reggae na Bahia, sempre criticando nas letras o racismo, a desigualdade social e a violência policial, voltou ao olho do furacão na política.

Num show em São José do Itaporã, Muritiba, no último fim de semana, ele disse: Quem recebe Bolsa Família é escravo. Agora nas eleições, eles vão chamar vocês pra fazer a revisão, pra votarem neles. Ou vota ou tira o Bolsa Família. Nós não somos mais escravos, não. Nós não vivemos só de comida.

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Ele achou uma voz a favor, a do deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL): Simplesmente Edson Gomes abrindo as mentes com verdades inquestionáveis. Tudo em casa, Edson Gomes sempre foi identificado como bolsonarista.

Bolsa no debate – Mas, o curioso da história é a forma como o Bolsa Família entra no debate político nestes tempos de polarização entre esquerda e direita.

Tradicionalmente, o tema entra intramuros, na direita, em conversas reservadas, tipo “com os programas sociais a exemplo do Bolsa Família, o PT tirou os trabalhadores do campo”. Na esquerda, se diz que os programas sociais “são o fim da escravidão”.

Edson Gomes quebrou o ritual, afirmando que o Bolsa serve também como vetor de compra de votos, literalmente. O fato é que ele falou para a comunidade de um povoado em que o Bolsa Família fala forte.

A julgar pelos humores da plateia para a qual falou, fez um golaço. Mas gol contra.

A Bienal do Livro faz a Bahia ecoar pelo mundo, mas em casa...

Bahia, identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo. Esse é o tema da Bienal do Livro 2026, que vai acontecer de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções de Salvador. Mas, segundo o jornalista Alexandro Mateus dos Santos, o Tarta, esse eco pode estar batendo bem lá fora, mas cá nem tanto.

Ele cita que Franciel Cruz, jornalista, cronista e escritor, autor dos livros Ingresia, Chibanças e Seiscentos Demônios e Tá Pensando que tudo é futebol?, e Jorge Augusto, professor da Uesb e Ufba, que em 2025 com o livro Modernismo Negro, da Editora Selo, venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico 2025, com o tema Letras, Linguística e Estudos Literários, simplesmente estão fora.

– A coordenação da Bienal não viu isso. Franciel não tem editora, vendeu quase três mil exemplares de mão em mão. E Jorge Augusto é doutor em literatura, autor de obras como O Mapa de Casa e Muvuca.

Os amigos de Wagner Moura

Da matéria que publicamos domingo sobre os amigos do ator Wagner Moura levamos puxão de orelha por não ter citado o jornalista Flávio Oliveira, nosso colega em A TARDE.

E Flávio cita que tem também os jornalistas Matheus Ribeiro, Gabriel Carvalho, Leonardo Leão e Gilson Jorge, além do médico Murilo Berbert, que estudava medicina, e não na Facom, mas era vizinho e integrava o grupo. Uma boa geração, sem dúvida.

Carlinhos Andrade, um do bom recado que se vai

Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-BA, disse, ontem, que o mundo empresarial baiano ficou de luto no fim de semana, com a partida de Carlos Andrade, o Carlinhos, antecessor dele.

– Como empresário, começou com uma pequena farmácia na Ladeira da Soledade, virou dono de uma grande, A Fórmula. Como presidente da Fecomércio criou quatro grandes unidades do Senac em Jacobina, Alagoinhas, Porto Seguro e Feira de Santana. E como gente era uma figura amada e querida por todos que o conheciam.

Conta ele que o drama de Carlinhos já se arrastava por um ano e meio. Perdeu para o câncer, mas na vida sempre será vitorioso.

REGISTROS

Rebu em Ilhéus 1

A decisão da Justiça Federal de tornar Mário Alexandre, o Marão, ex-prefeito, inelegível e cassar quatro vereadores (Paulo Carqueijo, Professor Gurita, Ademir Almeida e Norival Reis) por fraude em cotas eleitorais (uma candidata só teve quatro votos) agitou Ilhéus.

Rebu em Ilhéus 2

A decisão é de 1ª Instância, o caso não acaba aí, mas Marão é pré-candidato a deputado estadual e, por isso, a esposa dele, a deputada Soane Galvão, está fora da disputa. O que aduba o tititi lá: em 2024, a PF visitou Marão acusando-o de desvio de verba. Ele vai aguentar?

Salvador-Itaparica

A ponte Salvador-Itaparica, prevista para começar 4 de junho, é o tema do grande debate na Comissão de Meio Ambiente amanhã (10h). A Secretaria de Infraestrutura do Estado apresentará o projeto prontinho, no gatilho para andar.

Esquadrilha na Lapa

O céu de Bom Jesus da Lapa, a Capital da Fé, é palco, hoje (16h30), de uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O prefeito Eures Ribeiro (PSD) destaca o momento especial na trajetória da cidade, já acostumada com bons fluidos que sopram do céu.