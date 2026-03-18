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LITERATURA

Bienal do Livro Bahia 2026 muda regra dos autógrafos; entenda

Distribuição online de senhas busca evitar filas e organizar sessões

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

18/03/2026 - 15:05 h

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Bienal do Livro Bahia 2026 acontece entre 15 e 21 de abril
Bienal do Livro Bahia 2026 acontece entre 15 e 21 de abril -

A Bienal do Livro Bahia 2026 anunciou mudanças na dinâmica das sessões de autógrafos e passa a adotar, nesta edição, a distribuição de senhas exclusivamente online.

A medida, inédita no evento, foi criada para evitar grandes filas e melhorar a organização dos encontros entre leitores e autores, um dos momentos mais aguardados da programação.

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O evento acontece entre 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, com programação ampliada para sete dias. Com o tema “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, a Bienal reúne mesas de debate, experiências imersivas e encontros com autores, entre eles, a participação inédita da escritora Julia Quinn, autora da série Bridgerton, confirmada para o dia 18.

Senhas online substituem filas presenciais

A distribuição das senhas para autógrafos será feita gratuitamente pelo site oficial da Bienal, sempre a partir das 10h. Para as sessões dos dias 15, 16, 17 e 18 de abril, as senhas estarão disponíveis no dia 3 de março. Já para os dias 19, 20 e 21, a liberação acontece em 2 de abril.

A mudança foi divulgada em coletiva de imprensa como uma estratégia para garantir melhor organização e conforto ao público, além de antecipar um processo que, em edições anteriores, acontecia presencialmente, no próprio evento.

De acordo com a organização, a iniciativa busca otimizar o acesso às sessões mais disputadas e oferecer melhor orientação aos visitantes, especialmente nos encontros com autores de grande apelo, como Julia Quinn, cuja obra deu origem a uma das produções de maior alcance da Netflix.

Organização e acesso antecipado

A antecipação das senhas reforça a necessidade de planejamento por parte do público. A orientação é que os interessados acompanhem o site oficial da Bienal e se organizem para garantir acesso às sessões desejadas assim que as senhas forem liberadas.

A mudança também acompanha ajustes operacionais em outros processos do evento, como o credenciamento de profissionais da educação e do setor literário, que seguirá gratuito, mas com prazo definido entre 23 de março e 10 de abril.

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Tags:

Bienal do Livro Bahia bienal do livro bahia 2026 Cultura literatura

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