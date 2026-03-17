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CULTURA

Guitarra baiana pode ganhar reconhecimento inédito e histórico na Bahia

Instrumento é um dos principais símbolos do Carnaval de Salvador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/03/2026 - 12:17 h

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Instrumento é um dos principais símbolos do Carnaval de Salvador
Instrumento é um dos principais símbolos do Carnaval de Salvador -

Símbolo do Carnaval de Salvador junto com o trio elétrico, a guitarra baiana, instrumento desenvolvido pelos músicos Dodô e Osmar, pode ganhar um reconhecimento oficial definitivo em breve.

Um projeto de lei protocolado pela deputada estadual Ludmilla Fiscina (PSD) visa reconhecer o instrumento e as práticas culturais a ela associadas, como Patrimônio Imaterial Cultural do Estado da Bahia.

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A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) desta terça-feira, 17.

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A guitarra baiana

Criada na década de 1940 pelos baianos Adolpho Antônio do Nascimento (Dodô) e Osmar Álvares Macedo, a guitarra baiana nasceu originalmente como o 'pau elétrico'.

Trata-se de uma junção híbrida entre o cavaquinho e o bandolim que, por não possuir caixa de ressonância, permitiu o uso de sons amplificados sem os problemas de microfonia da época. Segundo o texto do projeto, essa invenção foi o pilar fundamental para a criação do próprio trior elétrico, transformando a dinâmica da folia de rua.

O instrumento evoluiu ao longo das décadas. Nos anos 70, foi batizado oficialmente como guitarra baiana pelo músico Armandinho Macêdo, que adicionou a quinta corda e a alavanca de distorção, conferindo a versatilidade necessária para transitar entre o frevo, o chorinho, o axé music e até sonoridades contemporâneas, como as do grupo BaianaSystem.

Para a deputada Ludmilla Fiscina, o reconhecimento é uma questão de resistência cultural. Na justificativa do projeto, a parlamentar destaca que a guitarra baiana é a "alma do trio elétrico" e representa a "inventividade e a alegria" que influenciaram permanentemente a Música Popular Brasileira (MPB).

O projeto agora segue para análise das comissões temáticas da Alba antes de ser votado em plenário.

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Tags:

Dodô e Osmar guitarra baiana

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