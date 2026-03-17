DJs e violeiros podem ganhar espaço histórico e oficial na Bahia

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Bahia pode passar a ter Dia Estadual do DJ - Foto: Divulgação

Dois projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) visam homenagear os DJs e os violeiros baianos com um dia oficial no calendário do estado. As novidades foram publicadas no Diário Oficial da Alba desta terça-feira, 17.

Dia Estadual do DJ

Um dos projetos pretende instituir o Dia Estadual do DJ. A data escolhida para a celebração foi 9 de março. A proposta, protocolada pelo deputado Hilton Coelho (PSOL), busca oficializar uma celebração que já ocorre de forma espontânea entre os profissionais da área desde 2016.

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O texto autoriza a realização de ações voltadas à valorização dos DJs em todo o território baiano na data estabelecida.

Para Hilton, a profissão de DJ evoluiu de um simples operador de áudio para um artista e protagonista da cena cultural, fundamental para a difusão da música e para a democratização do acesso à cultura.

O texto também cita a importância desses profissionais em manifestações da cultura negra e afro-brasileira, nos movimentos urbanos das periferias (como o hip hop, rap e trap) e em eventos emblemáticos da comunidade LGBTQIAPN+, como a Parada do Orgulho de Salvador.

A escolha do dia 9 de março alinha a Bahia ao Dia Mundial do DJ, criado em 2002 com fins beneficentes. Na esfera local, o projeto presta homenagem a pioneiros como DJ Wilson, o ‘Mago das Mixagens’, e menciona a colaboração de DJs com grandes ícones da música baiana, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e o grupo BaianaSystem.

Dia Estadual do Violeiro

Bahia pode passar a ter Dia Estadual do Violeiro | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O outro projeto quer instituir o Dia Estadual do Violeiro. De autoria do deputado José de Arimatéia (Republicanos), a iniciativa visa homenagear os músicos que mantêm viva uma das manifestações mais tradicionais da cultura nordestina.

O texto estabelece que a data será celebrada anualmente no dia 18 de maio, alinhando-se ao dia já comemorado nacionalmente, e passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do estado.

O projeto autoriza o Poder Público a promover uma semana de atividades voltadas à valorização da viola.

Isso inclui a realização de parcerias com entidades culturais, escolas, universidades e movimentos artísticos para a organização de:

Eventos e apresentações musicais

Oficinas e seminários

Ações educativas e ações de fomento à cultura regional

O projeto também estabelece que os custos para colocar a lei em prática serão pagos com recursos já previstos no orçamento.

Como justificativa, José de Arimatéia destacou que a viola é um dos instrumentos mais emblemáticos da cultura popular brasileira, com raízes profundas no Nordeste e, especificamente, na Bahia.

O parlamentar pontuou que o violeiro desempenha um papel que vai além da música: ele é um "contador de histórias, cronista do cotidiano e guardião das tradições".

Os dois projetos seguem agora para análise das comissões temáticas da Casa antes de ir a votação em plenário.