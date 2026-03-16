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PELOURINHO

Forró no Parque retorna com tributo a Zelito Miranda em Salvador

Projeto chega à 16ª temporada e reúne artistas da cena baiana em shows gratuitos dedicados ao legado do “Rei do Forró Temperado”

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/03/2026 - 17:32 h

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O projeto Forró no Parque terá três edições em 2026
O projeto Forró no Parque terá três edições em 2026 -

A tradição do forró volta a ocupar o Pelourinho com a abertura da 16ª temporada do Forró no Parque, marcada para o dia 22 de março, a partir das 11h, na Praça das Artes Neguinho do Samba. A edição de 2026 presta homenagem a Zelito Miranda e terá show gratuito da cantora Jeanne Lima, com participação do cantor Jô Miranda.

Criado por Telma Miranda, o Forró no Parque se consolidou ao longo dos anos como um espaço de encontro entre gerações de forrozeiros, com apresentações abertas ao público e programação voltada à difusão do forró na agenda cultural de Salvador.

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O projeto terá três edições em 2026, nos meses de março, abril e maio, mantendo a proposta de reunir artistas e público em torno do forró e de preservar a memória de Zelito Miranda, conhecido como o “Rei do Forró Temperado”.

Nesta edição, Jeanne Lima assume o palco com repertório dedicado ao forró e canções que marcaram a trajetória de Zelito Miranda, responsável por consolidar o Forró no Parque como um dos encontros musicais da capital baiana. O show reúne clássicos do gênero e músicas conhecidas do público.

A programação da abertura também contará com a participação de Jô Miranda, que levará ao público um repertório voltado ao forró de salão, com sanfona, triângulo e zabumba, em apresentações voltadas para quem acompanha o ritmo e gosta de dançar.

Forró no Parque – Tributo a Zelito Miranda

Abertura da 16ª temporada

  • Data: 22 de março (domingo)
  • Horário: 11h
  • Local: Praça das Artes Neguinho do Samba – Pelourinho
  • Entrada gratuita

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Tags:

Forró no Parque música Salvador

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