Forró no Parque retorna com tributo a Zelito Miranda em Salvador

O projeto Forró no Parque terá três edições em 2026 - Foto: Samuel Castro | Divulgação

A tradição do forró volta a ocupar o Pelourinho com a abertura da 16ª temporada do Forró no Parque, marcada para o dia 22 de março, a partir das 11h, na Praça das Artes Neguinho do Samba. A edição de 2026 presta homenagem a Zelito Miranda e terá show gratuito da cantora Jeanne Lima, com participação do cantor Jô Miranda.

Criado por Telma Miranda, o Forró no Parque se consolidou ao longo dos anos como um espaço de encontro entre gerações de forrozeiros, com apresentações abertas ao público e programação voltada à difusão do forró na agenda cultural de Salvador.

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O projeto terá três edições em 2026, nos meses de março, abril e maio, mantendo a proposta de reunir artistas e público em torno do forró e de preservar a memória de Zelito Miranda, conhecido como o “Rei do Forró Temperado”.



Nesta edição, Jeanne Lima assume o palco com repertório dedicado ao forró e canções que marcaram a trajetória de Zelito Miranda, responsável por consolidar o Forró no Parque como um dos encontros musicais da capital baiana. O show reúne clássicos do gênero e músicas conhecidas do público.

A programação da abertura também contará com a participação de Jô Miranda, que levará ao público um repertório voltado ao forró de salão, com sanfona, triângulo e zabumba, em apresentações voltadas para quem acompanha o ritmo e gosta de dançar.

Forró no Parque – Tributo a Zelito Miranda

Abertura da 16ª temporada