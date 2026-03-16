Esse filme de ação na Netflix vai te dar um choque de adrenalina

Esse filme de ação na Netflix é a opção ideal para os fãs de adrenalina - Foto: Divulgação

Se você está procurando algo eletrizante para assistir hoje na Netflix, esta pode ser a escolha perfeita. Em 2014, Denzel Washington chegou aos cinemas com um filme de ação de tirar o fôlego que se tornaria uma franquia cult: O Protetor. O ator demonstrou que ainda tinha o que era preciso, mesmo com quase 60 anos na época.

Para quem gosta de histórias de vingança e justiça implacável, e quer uma opção ideal para maratonar hoje à noite, o longa entrega exatamente isso.

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Em O Protetor, Robert McCall (Denzel Washington) leva uma vida indescritível como balconista em uma loja de ferragens.

O que ninguém sabe e não deveria saber: McCall é um ex-agente de operações especiais que forjou sua própria morte e agora está tentando proteger sua nova identidade e vida relativamente pacífica em Boston das sombras do passado.



Mas seu modo de vida recluso, sua seriedade e seu amor pela justiça fazem dele um excelente investigador, e assim acontece: quando Alina, uma prostituta que vira amiga dele é espancada por seu cafetão, McCall decide agir com as próprias mãos para livrá-la de seu trabalho forçado.

Ele vai ao restaurante de Slavi, o cafetão, e se oferece para comprar a liberdade de Alina, mas acaba recusando, levando Robert a matá-lo. É então que o chefe de Slavi envia seu executor Teddy Rensen (Marton Csokas) para encontrar e eliminar o culpado. Agora, McCall terá de matar a todos e acabar com uma rede de tráfico humano.

Para quem procura um thriller direto ao ponto e cheio de tensão, a produção é uma das opções mais intensas disponíveis no catálogo da plataforma atualmente — ideal para quem quer apertar o play e não desgrudar da tela.

Ação pura e sem adulteração

Na verdade, ao contrário de Baba Yaga, Robert McCall não é muito fã de armas de fogo. A equipe de produção teve que ser bastante criativa para ilustrar as cenas de ação do ex-agente secreto. Antoine Fuqua, Denzel Washington e Keith Woulard, o coordenador de dublês do filme, trabalharam juntos na criação da coreografia.

Fuqua (que teve a ideia do saca-rolhas) inspirou-se nas táticas de luta do campeão de boxe Sugar Ray Leonard. Woulard, ex-membro das Forças Especiais dos EUA, contribuiu com sua experiência em campo, e Denzel Washington frequentou academias de treinamento, onde aprendeu a manusear armas brancas.

Após 13 anos depois de Dia de Treinamento, Denzel Washington volta a estrelar sob a direção de Antoine Fuqua. Fuqua cria um thriller de ação implacavelmente eficaz, mais realista que John Wick e ainda mais brutal que Jason Bourne!

Assim, Denzel Washington está perfeito no papel desse vigilante, que desenvolve uma profunda afeição por uma jovem abusada por gangsters, interpretada pela surpreendente Chloe Moretz.

Um elenco perfeito

Embora Denzel Washington e Chloe Moretz brilhem intensamente em O Protetor, o restante do elenco também se destaca, desde Melissa Leoa e Bill Pullman, incluindo Hayley Bennett e Martin Csokas.

Vale ressaltar que o filme é uma adaptação da série de televisão de mesmo nome, criada por Michael Sloan e Richard Lindheim.

A série, na qual o agente secreto americano era interpretado por Edward Woodward, foi ao ar a partir de 1985 na CBS, nos Estados Unidos, e na M6, em 1991. Como curiosidade, a dupla que criou a série original, Michael Sloan e Richard Lindheim, também participou da produção desta adaptação cinematográfica.