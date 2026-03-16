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CONFUSÃO

Atriz protagoniza confusão em tapete vermelho do Oscar; confira

A artista se irritou com a atitude de uma pessoa que estava no local

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 9:53 h

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A artista mobilizou as pessoas que estavam no local
A artista mobilizou as pessoas que estavam no local -

Teyana Taylor protagonizou uma confusão durante sua chegada no tapete vermelho do Oscar 2026, neste domingo, 15. A atriz, que estava concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Uma Batalha Após a Outra, afirmou que foi empurrada por um homem.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a famosa reclamando com o rapaz, repreendendo a atitude dele. “Você é um homem pondo a sua mão em uma mulher. Por que ele está pondo a sua mão em uma mulher? Isso é rude, isso é rude! O que ele está fazendo?”, disse ela.

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A atriz ainda pediu para o rapaz deixá-la em paz. “Ele literalmente me empurrou, ele simplesmente me empurrou. Qual é o seu problema? Todo mundo aqui está se divertindo. Não toque em mim. Não me empurre”, disparou.

Quem levou o prêmio do Oscar?

Apesar de ser uma das favoritas na disputa, Teyana Taylor perdeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Amy Madigan, que venceu devido a sua atuação no filme A Hora do Mal.

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A disputa também contou com a participação de Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, pelo filme Valor Sentimental, e Wunmi Mosaku por Pecadores, filme que consagrou Michael B. Jordan com o prêmio de Melhor Ator.

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Tags:

atriz oscar Oscar 2026

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