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POLÍTICA E CINEMA

Lula e Jerônimo reagem à derrota de O Agente Secreto no Oscar

Presidente da República e governador da Bahia usaram as redes sociais após Academia de Artes e Ciências Cinematográficas declarar vencedores

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/03/2026 - 10:17 h

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Lula e Wagner Moura
Lula e Wagner Moura -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestaram, através das redes sociais, após o filme brasileiro 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta das quatro indicações que o longa teve no Oscar.

A expectativa era alta, mas não foi dessa vez — novamente. Apesar do prestígio internacional e de ter sido uma das obras mais comentadas da temporada, o filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, encerrou sua jornada no Oscar 2026, neste domingo, 15, sem conquistar nenhum prêmio.

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Cheio de orgulho

Em postagem no X (antigo Twitter), Jerônimo lamentou o fato de a estatueta não ter vindo, mas ressaltou que o reconhecimento garantido por O Agente Secreto em ao menos ter disputado o Oscar "já nos enche de orgulho".

Potência da cultura

Também por meio da mesma plataforma, o presidente Lula destacou que o filme brasileiro levou ao mundo "a potência da nossa cultura e das nossas histórias". O mandatário parabenizou, além de Wagner Moura, toda a equipe que participou do longa. "Enorme orgulho", escreveu.

Baianos lamentam os prêmios perdidos no Oscar 2026: "Injustiça"

Indicado a quatro categorias no Oscar 2026, O Agente Secreto e o baiano Wagner Moura perderam todas elas. Na noite deste domingo, 15, durante a transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha, em Salvador, o público abriu o jogo sobre o sentimento em relação às perdas do longa brasileiro.

Indo prestigiar a trama, a atriz Geo Oliveira, de 34 anos, afirma que o longa perder todos os prêmios foi uma injustiça. "Então, é sempre uma injustiça [...]. Claro que todos merecem, os que recebem, assim como no Oscar também, mas a gente sabe que rola uma injustiça muito grande", pontuou.

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Tags:

Jerônimo Rodrigues Lula O Agente Secreto Oscar 2026 wagner moura

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