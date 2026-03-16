Lula e Jerônimo reagem à derrota de O Agente Secreto no Oscar

Lula e Wagner Moura - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestaram, através das redes sociais, após o filme brasileiro 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta das quatro indicações que o longa teve no Oscar.

A expectativa era alta, mas não foi dessa vez — novamente. Apesar do prestígio internacional e de ter sido uma das obras mais comentadas da temporada, o filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, encerrou sua jornada no Oscar 2026, neste domingo, 15, sem conquistar nenhum prêmio.

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Cheio de orgulho

Em postagem no X (antigo Twitter), Jerônimo lamentou o fato de a estatueta não ter vindo, mas ressaltou que o reconhecimento garantido por O Agente Secreto em ao menos ter disputado o Oscar "já nos enche de orgulho".

VIVA O CINEMA BRASILEIRO! 🎬🇧🇷



Hoje celebramos a produção audiovisual do nosso país, mais uma vez reconhecida entre as melhores do mundo no Oscar 2026.



O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, honrou o Cinema Brasileiro ao disputar quatro categorias, incluindo melhor filme… — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) March 16, 2026

Potência da cultura

Também por meio da mesma plataforma, o presidente Lula destacou que o filme brasileiro levou ao mundo "a potência da nossa cultura e das nossas histórias". O mandatário parabenizou, além de Wagner Moura, toda a equipe que participou do longa. "Enorme orgulho", escreveu.

Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar.



Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte… pic.twitter.com/Q8P6zqjUGa — Lula (@LulaOficial) March 16, 2026

Baianos lamentam os prêmios perdidos no Oscar 2026: "Injustiça"

Indicado a quatro categorias no Oscar 2026, O Agente Secreto e o baiano Wagner Moura perderam todas elas. Na noite deste domingo, 15, durante a transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha, em Salvador, o público abriu o jogo sobre o sentimento em relação às perdas do longa brasileiro.

Indo prestigiar a trama, a atriz Geo Oliveira, de 34 anos, afirma que o longa perder todos os prêmios foi uma injustiça. "Então, é sempre uma injustiça [...]. Claro que todos merecem, os que recebem, assim como no Oscar também, mas a gente sabe que rola uma injustiça muito grande", pontuou.