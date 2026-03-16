POLÍTICA E CINEMA
Lula e Jerônimo reagem à derrota de O Agente Secreto no Oscar
Presidente da República e governador da Bahia usaram as redes sociais após Academia de Artes e Ciências Cinematográficas declarar vencedores
Por Yuri Abreu
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestaram, através das redes sociais, após o filme brasileiro 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta das quatro indicações que o longa teve no Oscar.
A expectativa era alta, mas não foi dessa vez — novamente. Apesar do prestígio internacional e de ter sido uma das obras mais comentadas da temporada, o filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano Wagner Moura, encerrou sua jornada no Oscar 2026, neste domingo, 15, sem conquistar nenhum prêmio.
Cheio de orgulho
Em postagem no X (antigo Twitter), Jerônimo lamentou o fato de a estatueta não ter vindo, mas ressaltou que o reconhecimento garantido por O Agente Secreto em ao menos ter disputado o Oscar "já nos enche de orgulho".
VIVA O CINEMA BRASILEIRO! 🎬🇧🇷— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) March 16, 2026
Hoje celebramos a produção audiovisual do nosso país, mais uma vez reconhecida entre as melhores do mundo no Oscar 2026.
O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, honrou o Cinema Brasileiro ao disputar quatro categorias, incluindo melhor filme…
Potência da cultura
Também por meio da mesma plataforma, o presidente Lula destacou que o filme brasileiro levou ao mundo "a potência da nossa cultura e das nossas histórias". O mandatário parabenizou, além de Wagner Moura, toda a equipe que participou do longa. "Enorme orgulho", escreveu.
Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar.— Lula (@LulaOficial) March 16, 2026
Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte… pic.twitter.com/Q8P6zqjUGa
Baianos lamentam os prêmios perdidos no Oscar 2026: "Injustiça"
Indicado a quatro categorias no Oscar 2026, O Agente Secreto e o baiano Wagner Moura perderam todas elas. Na noite deste domingo, 15, durante a transmissão da premiação no Cine Glauber Rocha, em Salvador, o público abriu o jogo sobre o sentimento em relação às perdas do longa brasileiro.
Indo prestigiar a trama, a atriz Geo Oliveira, de 34 anos, afirma que o longa perder todos os prêmios foi uma injustiça. "Então, é sempre uma injustiça [...]. Claro que todos merecem, os que recebem, assim como no Oscar também, mas a gente sabe que rola uma injustiça muito grande", pontuou.
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